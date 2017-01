Android 7.0 Nougat disponibile su Galaxy S7 ed S7 Edge per alcuni utenti

E se vi dicessimo che Android 7.0 Nougat è già disponibile per Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge? Samsung aveva promesso che entro gennaio tutti gli utenti avrebbero ricevuto l’importantissimo aggiornamento, ma non ha comunicato una data precisa. Nelle settimane passate si sono svolti diversi beta test a cui hanno potuto accedere solo alcuni utenti selezionati, e questi a quanto pare sono stati i primi fortunati a ricevere l’aggiornamento.

Ci sono infatti alcuni report, dice Sammobile, di utenti della beta che hanno riferito che Samsung stia già facendo il roll-out di Android 7.0 Nougat sui loro Galaxy S7 ed S7 Edge. Questo significa due cose, una notizia buona e una cattiva: la cattiva è che Android 7.0 Nougat per Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge è disponibile per ora solo per questi utenti, la buona è che questa è una ulteriore fase di test di Samsung, che prevede il rilascio della versione definitiva a un ristretto numero di utenti, per poi rilasciarlo a tutti senza (quasi) nessun bug. Insomma, la buona notizia è che Nougat sta per arrivare sui vostri smartphone, e che non manca molto, parliamo di poche settimane o giorni.

Questa particolare build è la versione G935FXXU1DPLR e ha anche la patch di sicurezza di gennaio. Potrebbe tranquillamente essere quindi la versione finale che Samsung rilascerà a breve a tutti gli utenti, anche se anche qui i report sono contrastanti: non doveva arrivare a tutti la versione 7.1.1 di Android Nougat? Questa potrebbe essere anche una versione “pre-finale” di quella che sarà rilasciata a tutti, che migliorerà l’interfaccia rendendola più leggera, l’always-on display e introdurrà diverse gesture per le app. Ma questo è solo un’assaggio delle moltissime novità che arriveranno con questo aggiornamento. Avete aspettato tanto, fate questo ultimo sforzo: Android Nougat sta arrivando, si spera la versione 7.1.1 per tutti.

