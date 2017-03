Android 7.0 Nougat per Huawei P9, Lite e Plus, ecco la nuova Emui 5.1

Android 7.0 Nougat è finalmente in arrivo per Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus. Stupisce in effetti che il top di gamma cinese, con fotocamera marchiata Leica, mancasse da così tanto tempo dalla lista degli Smartphone 2016 che hanno ricevuto l’aggiornamento Android. La beta si era conclusa lo scorso 28 Febbraio, e dovrebbe essere questione di ore il rilascio dell’aggiornamento per tutti gli utenti.

Emui 5.1, ecco le novità e le immagini

Ad introdurre la release dell’aggiornamento sono arrivate le prime notizie della nuova Emui 5.1, l’interfaccia proprietaria di Huawei, grande novità del P10, ma disponibile anche per i possessori della serie P9 (e, forse, degli utenti Honor). Le immagini arrivano direttamente dalla pagina Facebook Emui, e sono raccolte in questo video:

Il richiamo all’impostazione dei pulsanti Apple è sempre più marcata, e la pulizia dell’interfaccia, unita ad un’impostazione con sviluppo radiale delle infografiche e dei dati rappresentati ci sembra una scelta coerente ed elegante. Detta più semplice, Emui 5.1 ha le icone con i bordi e le schermate sono piene di cerchi; è tutto molto leggero e forse un po’ vuoto, ma ci piace molto.

Android 7.0 Nougat, iniziato il rollout

Molto bella la nuova interfaccia, ma senza l’aggiornamento ad Android 7.0 è improbabile approfittarne.

Le notizie però sono incoraggianti, sono già arrivate le conferme dell’inizio del rollout da parte di Huawei Italia, ed alcuni utenti Europei hanno già testimoniato l’arrivo dell’aggiornamento sui loro device; la release comprende l’aggiornamento ad Emui 5.0, l’aggiornamento alla 5.1 quindi sarà successivo.

Non a caso il paese di partenza è stata la Turchia, come per Samsung, ma perché per l’Europa partono tutti da li? La motivazione sembra molto semplice: in primis gli utenti di smartphone di ultima generazione sono in numero inferiore rispetto agli altri paesi, secondariamente la capacità di comunicare all’esterno del paese tanto dei magazine quanto degli utenti turchi è inferiore rispetto a quella di inglesi o tedeschi ad esempio.

Sembra che l’attesa per i fan Huawei sia finita, resta solo da aspettare pochi giorni, che potete utilizzare per eliminare le app che non usate più e le foto vecchie o duplicate. Valutate anche se può valere la pena di utilizzare Facebook Lite al posto della app standard, sono moltissimi infatti i report di battery drain da parte della app sul nuvovo sistema operativo, e l’aggiornamento dedicato al P9 rischia di non essere un’eccezione.