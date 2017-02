Android Nougat 7.1.2: disponibile la versione beta, ecco le novità

Con un post sul blog ufficiale, in questa mattina Google ha annunciato l’arrivo della nuova versione del suo sistema operativo, ovvero Android Nougat 7.1.2, una nuova release di Android che, dopo un periodo di beta testing riservato agli sviluppatori che hanno aderito al programma Android Beta Program, sarà rilasciata su tutti i dispositivi Google ed, in futuro, anche su altri smartphone e tablet Android.

A conti fatti, stando a quanto emerso in queste ore, Android Nougat 7.1.2 non porta con sé particolari novità al sistema operativo ma rappresenta un nuovo passo avanti nel continuo processo di ottimizzazione e risoluzione di bug che Google ha iniziato in questi mesi. Con questo nuovo update, Android Nougat sarà ancora più stabile e performante, a tutto vantaggio degli utenti finali. Per novità sostanziali al sistema operativo sarà necessario, con ogni probabilità, attendere il prossimo major update di Android, in programma in autunno, ovvero Android O.

Al momento, Android Nougat 7.1.2 è disponibile in versione beta per gli smartphone Pixel, Pixel XL e Nexus 5X, per il Nexus Player e per il Pixel C. Nei prossimi giorni, la nuova versione di Android sarà rilasciata anche su Nexus 6P, l’ex top di gamma di Google sostituito dai Pixel durante lo scorso autunno. Stando a quanto emerso in queste ore, invece, la nuova versione di Android non sarà disponibile per lo smartphone Nexus 6 e per il tablet Nexus 9 che, quindi, potrebbero non ricevere questi update anche nella loro versione stabile. Ricordiamo, infatti, che i due dispositivi Nexus sono stati presentati sul finire del 2014 e, quindi, Google potrebbe avere interrotto definitiva il supporto.

Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutte le novità legate alla nuova versione beta di Android disponibile per il download a partire dalla giornata di oggi. Il programma di beta testing dovrebbe durare alcune settimane prima del rilascio della versione definitiva.