Android Nougat in arrivo sui Samsung Galaxy A 2016

In queste ore, all’interno del database di Geekbench ha fatto la sua comparsa un esemplare di Samsung Galaxy A3 2016 aggiornato al “nuovo” sistema operativo Android Nougat in versione 7.0. Per quanto tali benchmark siano facilmente falsificabili, questo nuovo indizio va a confermare i rumors dei giorni scorsi che vogliono il rilascio dell’update sempre più vicino.

Samsung si prepara al rilascio di Android Nougat per la gamma di smartphone Galaxy A 2016, i mid-range presentati lo scorso anno che sono stati sostituiti a gennaio dalla nuova gamma A 2017, anch’essa in attesa dell’aggiornamento ad Android Nougat. E’ importante sottolineare come Samsung non abbia ancora rilasciato una data precisa per il rilascio dell’aggiornamento, comunque già confermato, che dovrebbe essere pronto per la prossima primavera.

In Italia, sono numerosi i possessori di Galaxy A3 ed A5 in versione 2016 che attendo con ansia il nuovo update che, come appare oramai chiaro, dovrebbe essere pronto al rilascio tra fine marzo ed il prossimo mese di aprile. Nello stesso periodo, Samsung aggiornerà a Nougat anche i modelli 2017 della gamma A.

Ricordiamo che Samsung ha, da poche settimane, avviato il rollout di Android Nougat per i suoi top di gamma Galaxy S7 e S7 Edge e, proprio nella giornata di ieri, ha iniziato a distribuire in Europa l’update anche per Galaxy S6 e S6 Edge. Nel giro delle prossime settimane, quindi, diversi smartphone Samsung dovrebbero iniziare a ricevere il nuovo aggiornamento.

Al momento, Samsung può contare, oltre che sui top di gamma 2015 e 2016, solo sul nuovo tablet Galaxy Tab S3, non ancora disponibile sul mercato, come device dotato della più recente evoluzione di Android. Ad aprile arriveranno però sul mercato i nuovi Galaxy S8 che supporteranno nativamente Nougat. Continuate a seguirci per tutte le novità legate all’arrivo di Android Nougat sui dispositivi della gamma Galaxy.