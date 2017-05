Android O: nuova funzione per mettere in pausa gli aggiornamenti

Gli sviluppatori Google sono alle prese con le fasi di realizzazione della nuova piattaforma Android O, recentemente giunta alla sua seconda Developer Preview. In merito a quella che sarà la futura distribuzione di sistema da destinare ai device compatibili, emergono oggi alcuni nuovi ed interessanti dettagli e caratteristiche, tra i quali la possibilità di poter mettere in pausa un aggiornamento di sistema già avviato.

Quella che viene identificata dai developer come funzione “Pausa Aggiornamento” torna utile nel caos in cui un utente decida di interrompere momentaneamente il download e l’installazione di un pacchetto, sia esso un major update che un aggiornamento minore. In questo caso, l’utilizzatore non andrà a cancellare il download, ma si limiterà soltanto a rinviarlo, per poi riprenderlo in un secondo momento.

A questo punto ci si potrebbe chiedere: “Perché mai una funzione simile dovrebbe tornarmi utile?”. I motivi possono essere i più disparati. Ad esempio, è possibile che il livello della batteria non consenta di portare a termine il download, o anche che il download possa interrompersi per un’intensa attività di rete. A tutto questo, poi, potrebbe sommarsi il fatto che il download del pacchetto con connessione dati vada ad incidere sul nostro bundle di GB residuo.

Una funzionalità che, vista in questi termini, sarebbe di indubbia utilità. Una feature che verrà rilasciata per tutti gli utilizzatori Android O con la prossima release stabile del sistema e che, come già anticipato, vale sia per gli aggiornamenti più importanti sia per i minor update.

In definitiva, la nuova funzione consentirà di mettere in pausa un aggiornamento, ma non di escluderlo del tutto, visto che una volta completato il download e avviato l’update non sarà più possibile fermarlo. Che cosa ne pensate di questa nuova feature? Spazio a tutti i vostri commenti.

FONTE