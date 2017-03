Android è il sistema più utilizzato per accedere alla rete

by Domenico Pitasi





Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito alla rapida ascesa dei sistemi Android OS a scapito di piattaforme concorrenti, sia nel contesto di utilizzo desktop che mobile. Le ultime stime concordano sul fatto che i sistemi di Mountain View sono in assoluto quelli più utilizzati per accedere ad Internet sul piano globale, e non parliamo soltanto degli ecosistemi mobile.

Nel computo del bilancio di utilizzo degli OS in rete, infatti, si conta anche dell’utilizzo totale maturato nel contesto desktop e laptop, oltre che su tablet e mobile. Il report pubblicato per il mese di Febbraio 2017 dalla società d’indagine StatCounter parla chiaro.

Nonostante sia ancora Windows a dominare la quota generale di utilizzo Internet sul piano globale al 38.6%, Android si colloca ora al 37.4%, complice un tasso di adozione crescente nel contesto smartphone e tablet e la presa di posizione degli ecosistemi gratuiti RemixOS, voluti in sostituzione delle piattaforme Windows su laptop e netbook retro-datati, altrimenti destinati all’oblio causa inadeguatezza di specifiche tecniche.

Aodhan Cullen, CEO di StatCounter, ha fatto notare come una delle funzioni principali di uno smartphone sia proprio l’accesso alla rete Internet in mobilità. Un aspetto che, nel tempo, è diventato di primaria importanza e che a partire dal 2012 ha consentito un ampio tasso di crescita del segmento smartphone Android, a scapito di sistemi desktop che, come visto, faticano a riemergere.

Come affermato dal CEO della compagnia:

“Nel gennaio del 2012, Windows deteneva l’82% di quote di utilizzo di Internet a livello globale, contro un misero 2,2% di Android. Windows ha vinto la guerra su desktop, ma il campo di battaglia si è spostato su mobile”

Ovviamente la situazione varia da paese a paese, come fatto notare dalla stessa società d’analisi. Per esempio, Windows continua ad avere un notevole vantaggio rispetto alle piattaforme concorrenti in Nord America, dove si registra ancora un dato sull’accesso Internet del 40.7% contro il 24.9% dei sistemi iOS e dei sistemi Android (20.3%).

Una situazione simile si registra anche in Europa, dove Windows rientra nel 51.8% delle preferenze, a scapito di Android OS che si trova, al momento, al 23.5%. I mercati dove maggiore è l’incidenza del dato sono quelli emergenti dell’Asia, dove si registra il 51.8% degli accessi tramite sistemi Google, contro il 29.8% di quelli Windows.

Dalla lettura dei dati risulta chiara l’inversione di tendenza avutasi nel mercato asiatico, dove la produzione di dispositivi mobile si è portata ai massimi livelli nel corso di questi ultimi anni. Il trend evidenzia la predominanza dei sistemi portable da utilizzarsi per la navigazione Internet, a scapito di soluzioni deskop, molte volte ritenute scomode ed ingombranti. E voi utilizzate più smartphone o PC per consultare il web? Fatecelo sapere riportando il vostro commento.

