Android TV UHD HDR: TCL annuncia la serie C70

Il costruttore cinese TCL ha annunciato la sua nuova serie di Android TV certificati Ultra HD con supporto alle tecnologie d’immagine HDR. Si tratta della line-up TCL C70, che introduce alcune interessanti aggiunte viste in quattro differenti modelli:

U49C70 49″

U55C70 55″

U65C70 65″

U75C70 75″

I nuovi modelli sono accomunati dall’utilizzo di soluzioni LCD Ultra HD LED Edge con sistema local dimming. Le sorgenti video vengono elaborate dal Creative Pro Upscaling e sono inoltre supportati gli spazi colore ampliati ed i contenuti in HDR (High Dynamic Range). In questo caso, nello specifico, si parla di supporto ad HDR10. Lato software, invece, per la gestione dell’interfaccia SMART TV ci si affida alle piattaforme di sistema Android in versione 6.0.1 Marshmallow.

Sono presenti, dunque, tutte le app appartenenti al market del Google Play Store, così come i servizi in streaming. Tutti i televisori TCL supportano il codec HEVC ed offrono piena compatibilità allo standard DLNA per lo streaming in locale dei contenuti. Non mancano, inoltre, i profili di connettività Ethernet ed il modulo WiFi.

Completano la dotazione i 3 ingressi HDMI 2.0a con HDCP 2.2 per la connessione di sorgenti in Ultra HD con HDR. Presente in dotazione una soundbar integrata disposta lungo il bordo inferiore e realizzata in stretta collaborazione con JBL.

La disponibilità dei nuovi TV TCL è stata fissata in Europa per la prossima Primavera a prezzi non ancora specificati. A livello indicativo, in riferimento ai listi, facciamo presente che ci si potrebbe trovare in questa situazione:

49″ a € 799

55″ a € 999

65″ a € 1.999

75″ a €2.999

