Android Wear 2.0 arriva a febbraio

Il nuovo sistema operativo per smartwatch Android è quasi pronto. Dopo una lunga fase di rumor e indiscrezioni, un comunicato di Google agli sviluppatori svelerebbe ufficiosamente l’arrivo a febbraio di Android Wear 2.0.

Smartwatch Android, una nuova rinascita con la nuova piattaforma Android Wear 2.0?

Inizialmente infatti Google annuncio la seconda edizione del suo sistema operativo per smartwatch Android al Google I/O 2016, con un possibile arrivo sul mercato già entro la fine dell’anno. Così però non è stato, soprattutto per la volontà da parte del gruppo di Mountain View di realizzare un software il più solido e completo possibile.

Ora finalmente, dopo un generico inizio 2017, biG ha fatto sapere che il nuovo Android Wear 2.0 arriverà a febbraio. Non si tratta di un annuncio ufficiale ma di una comunicazione di Google agli sviluppatori che hanno realizzato delle applicazioni per Android Wear di mettersi all’opera per l’aggiornamento alla nuova piattaforma, che sarà disponibile nel mese di febbraio.

Ma quali saranno gli orologi intelligente supportati dalla nuova piattaforma? Purtroppo solo i modelli più recenti potranno godere dell’upgrade, come LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, Moto 360 del 2015, Huawei Watch o Asus ZenWatch 3. Di seguito, ecco la lista completa degli smartwatch che saranno compatibili con Android Wear 2.0

Huawei Watch

Huawei Watch for ladies

Moto 360 (2015)

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch

Michael Kors Access Dylan Smartwatch

Difficile sapere quale sarà il futuro degli smartwatch Android dopo un periodo non molto brillante. Con Android Wear 2.0 è probabile che Google e tutti i produttori di orologi intelligenti vogliano dare uno slancio ad un device in crisi, tenuto “a galla” dal solo Apple Watch (e Apple Watch 2 Series) che da solo raggiunge circa metà quota di mercato.