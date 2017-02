Annuciato lo standard UHS-III per SD Card: si viaggia a 624MB/s

by Domenico Pitasi





Dopo aver conosciuto la scheda SD Sony SF-G, etichettata come il supporto più veloce al mondo, ritorniamo nel mondo dei supporto di memoria portando alla vostra attenzione l’introduzione dei nuovi sistemi integrati UHS-III che abbattono letteralmente ogni precedente record di velocità.

Di fatto, la SD Card Association ha annunciato il nuovo standard UHS-III che porta ad un raddoppio della velocità teorica raggiungibile con attuali schede di memoria in standard UHS-II. In tal caso il limite teorico nel trasferimento dei dati si porta alla soglia dei 624MB/s. La nuova interfaccia si introduce nella seconda fila di pin di connessione introdotta con UHS-II.

Il nuovo sistema di trasferimento offre quindi una velocità decisamente maggiore rispetto all’attuale standard e troverà applicazione nei confronti delle schede nei formati: SDHC, SDXC, microSDHC e microSDXC. In tal caso le SD non subiranno rimodulazioni di design o nel loro fattore di forma ma di fatto riporteranno le medesime dimensioni e verrà inoltre garantita la piena retrocompatibilità con i vecchi standard.

Con device aggiornati potremo quindi sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti ma ciò non toglie che possiamo utilizzare i nuovi sistemi anche sugli smartphone attuali che non offrono l’incremento di banda. Il Presidente di SD Card Association, Brian Kumagai ha dichiarato che:

“Le capacità delle SD card continuano ad espandersi, aprendo la via a nuove e molte attese funzionalità nel campo dell’acquisizione delle immagini e dei video, dalla realtà virtuale all’8K. La SD Card Association conferma il suo impegno nel supportare l’innovazione sia per i prodotti di elettronica consumer sia per quelli indirizzati ai professionisti, assicurando le stesse prestazioni e interoperabilità che rendono le SD card tanto apprezzate dagli utenti.”

I risultati ottenuti mediante le ultime implementazioni consentono quindi di espandere le potenzialità dei supporti garantendo rapidità nell’accesso e nel trasferimento dei dati Che cosa ve ne pare di questi nuovi sistemi? A voi tutti i commenti.

