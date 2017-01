Anteprima video dell’aggiornamento Nougat per Samsung Galaxy S7 ed S6 in Italia: quando l’uscita?

Siamo vicinissimi al rilascio dell’aggiornamento del sistema Android Nougat qui in Italia per coloro che hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S6, con una lunghissima serie di novità che verrà messa a disposizione del pubblico come potrete notare dal video che oggi vogliamo condividere con voi. Partiamo proprio dalla tempistica, perché la settimana che ci stiamo mettendo alle spalle è stata ricca di novità per la clientela del produttore coreano.

Il Samsung Galaxy S7 ha visto l’aggiornamento uscire in Corea, Regno Unito e Repubblica Ceca, mentre lunedì 23 gennaio sono in programma nuovi rollout in giro per l’Europa grazie alla compagnia telefonica Vodafone. Possibile svolta anche per l’Italia? Ipotesi plausibile, pur non essendo ufficiale al momento. Quanto al Samsung Galaxy S6, la tabella ufficiale pubblicata di recente da Samsung ci parla di Q1 2017, ma moltissimi addetti ai lavori in queste ore parlano di un appuntamento in programma entro e non oltre febbraio.

Detto questo, è necessario passare alla pratica, indipendentemente dalla versione del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S6 in possesso del pubblico. Le immagini che stiamo per mostrarvi ci mostrano effettivamente una piccola rivoluzione dal punto di vista dell’interfaccia e delle funzionalità che porterà con sé Android Nougat. Attenzione poi alla questione dell’autonomia, perché la sensazione è che la gestione della batteria sia al momento uno dei punti di forza dell’upgrade.

Questi ed altri dettagli saranno facilmente individuabili nel filmato che in queste ore sta letteralmente facendo il giro del web. Insomma, è giunto il momento di mettere da parte le parole e di godersi il video con il quale possiamo farci finalmente un’idea definitiva sulle novità che potremo a breve toccare con mano in Italia grazie al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S6.