AnTuTu: iPhone 7 e OnePlus 3T sono gli smartphone più veloci

Nel corso del passato 2016 abbiamo potuto assistere al lancio di numerose proposte top di gamma per il segmento smartphone, ma il podio della classifica AnTuTu va a due importanti ed indiscutibili protagonisti: iPhone 7 di Apple Corporation e OnePlus 3T, versione potenziata dell’originario OnePlus 3 dell’omonima casa madre.

Nello specifico la classifica pone in evidenza Apple con i suoi due ultimi flagship killer iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, fissi rispettivamente al primo ed al secondo posto. Al terzo posto, invece, si passa al segmento Android guidato dal cinese OnePlus 3T.

In questo frangente risulta curioso notare come siano i device meno blasonati a ricoprire le vette della classifica. Apple ha indiscutibilmente creato dei veri e propri top-end della categoria, grazie all’apporto del nuovo Quad-Core SoC Core Fusion A10 in grado di garantire ampio margine di prestazioni a fronte di una richiesta energetica accettabile.

Di fatto, l’iPhone con display da 5,5 pollici totalizza uno score di 181.316 punti benchmark, mentre la variante da 4.7 pollici pone un interessante 172.001 punti: Questo quanto accade in ambiente iOS.

La situazione per i device Android, così come anticipato, classifica al terzo posto OnePlus 3T con 163.013 punti. Si tratta, come visto nel corso di queste ultime settimane, della versione rinnovata dell’originario OnePlus 3 (che troviamo al sesto posto), per il quale sostituisce il SoC SD820 con un più prestante Qualcomm Snapdragon 821 e porta all’implementazione di una fotocamera frontale Samsung da 16 Megapixel mantenendo il medesimo form-factory del modello originario.

In questa classifica AnTuTu benchmark è davvero interessante notare la totale mancanza di nomi altisonanti del panorama mobile phone. Tra questi, di fatto, mancano brand del calibro di Samsung, LG, Huawei e molti altri. Per Samsung, in particolare, la mancanza di un vero top di gamma si deve al flop Galaxy Note 7 che ne ha provocato il ritiro dal mercato.

Eppure pare siano proprio gli outsider a garantire le performance migliori, come testimoniano i LeEco LePro 3 (quarto posto), i Moto z (quinto posto) ed i vari Xiaomi Mi 5S/Mi 5S Plus, Zenfone 3 ed AXON 7 che seguitano.

E voi che smartphone avete scelto? Avete puntato sulla popolarità del brand o, a fronte di questo resoconto AnTuTu avete preso coscienza del fatto che il mondo degli smartphone abbia nuovi protagonisti? A voi tutti i commenti del caso.

