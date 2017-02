Prima apparizione del Samsung Galaxy S8 al MWC: ecco il video trailer

Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, visto che l’appuntamento come tutti sanno è stato fissato a fine marzo a New York dal produttore coreano. Allo stesso tempo, però, non possiamo fare a meno di evidenziare che secondo diversi esperti del settore una primissima apparizione per il top di gamma 2017 potrebbe esserci già in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Non si sa ancora cosa sarà mostrato, ma un video spuntato in queste ore potrebbe rappresentare il miglior antipasto possibile.

Si tratta di un vero e proprio trailer, ovviamente non ufficiale visto che da Samsung ancora non giungono notizie, che in effetti segue alla grande le indiscrezioni trapelate fino ad oggi per questo smartphone. Insomma, deciso passo in avanti sulle dimensioni del display, con cui si arriverà alla soglia dei 5.8 pollici considerando il display laterale, ed un design nettamente rivoluzionato con il Samsung Galaxy S8 rispetto a quanto abbiamo avuto modo di registrare con il Samsung Galaxy S7.

Inutile dire che ci troviamo ancora nel campo delle indiscrezioni, anche se il video ci mostra alcuni aspetti che ormai diamo per scontati da settimane con il nuovo Samsung Galaxy S8. Vedere per credere lo Snapdragon 835, che ci mostra il suo potenziale con i videogame, senza dimenticare lo scanner dell’iride che dovrebbe aumentare non di poco gli standard di sicurezza per questo smartphone, ed il nuovo lettore per le impronte digitali.

Insomma, lo smartphone presenta notevoli spunti interessanti, indipendentemente dal fatto che appaia o meno al Mobile World Congress di Barcellona. Arrivati a questo punto non resta altro da fare che condividere con i lettori di FocusTech il nuovo video relativo al Samsung Galaxy S8, che a conti fatti rappresenta uno dei migliori trailer in circolazione in vista di un evento come il tanto atteso Mobile World Congress di Barcellona.