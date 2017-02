Apple Brevetto: nuove cuffie per impianto stereo portatile

Apple brevetta un nuovo sistema di ascolto portatile basato su una tecnologia stereo integrata in cuffia. Il nuovo progetto emerge da recenti disegni su proprietà intellettuali che descrivono l’utilizzo di un sistema semplice ed efficace potenzialmente adattabile ad ogni soluzioni in-ear di futura generazione.

Con gli ultimi iPhone 7 ed iPhone 7 Plus Apple ha presentato le proprie soluzioni in-ear wireless per le Airpods ma le intenzioni sono quelle di fare affidamento su nuovi sistemi in grado di innalzare il livello qualitativo dei device audio disponendo di un impianto stereo miniaturizzato da integrare inoltre anche sui sistemi a padiglione.

Di fatto la trasformazione di questi dispositivi in un impianto stereo è resa possibile in questo caso da una costruzione in grado di garantire un raggio di curvatura fino a 90°. In tal modo tramite un’apposita app si sarà in grado di amplificare il suono verso l’esterno trasformando così un paio di semplici cuffie in un vero e proprio impianto stereo portatile.

Sicuramente una soluzione comoda in tutte quelle situazioni in cui si necessita di una fonte musicale compatta e potente, come ad esempio in spiaggia?

E voi che cosa ne pensate di questo nuovo brevetto Apple? Potrebbe servirvi o preferite magari uno speaker Bluetooth a batteria? A voi tutte le considerazioni del caso.

