Apple Design Awards, le migliori App del 2017: due vincitori Italiani

Anche quest’anno torna l‘Apple Design Award 2017, per classificare le App più belle dell’anno, premiate direttamente dall’azienda di Cupertino.

La “mela” ci tiene a premiare annualmente, come di consueto, gli sviluppatori che si sono distinti per innovazione, funzionalità, design ed eleganza.

Come al solito è un trionfo di bellezza grafica, dove la parola chiave per vincere è racchiusa nelle profonde radici Apple: semplicità.

I vincitori di quest’anno sono dodici: sette app funzionali e cinque giochi. Al contrario di quanto si possa pensare, il dominio tra i vincitori non è stato affatto californiano nè tantomeno statunitense. Anzì, le migliori app vengono da tutto il mondo, in particolare: Singapore (una), Germania (due), Canada (due), Stati Uniti (due), Israele (una), Italia (due), Austria (una) e Slovenia (una).

Tra i protagonisti dell’appuntamento del Worldwide Developers Conference di Apple (WWDC), giunto ormai alla sua ventesima edizione, c’è anche l’Italia, con due startup tricolore che sono state premiate ai Design Awards.Stiamo parlando di Shini Frog di Parma e della toscana, più precisamente di Siena, Bloop.

Shini Frog ha ideato BEAR, un’app che ha scalato le vette del successo in pochissimo tempo, ideata esclusivamente per iPhone, iPad e Mac, con la quale scrivere, annotare e appuntare tutto ciò che ci passa per la mente diventa facilissimo e sarà automaticamente sincronizzato con i nostri device Apple.

La seconda ha sviluppato AirMail3, una casella mail rapida, intuitiva e dal design minuziosamente dettagliato.

BEAR

Una app per scrivere disponibile sia in versione mobile per iOS (sviluppata per iPhone e iPad), sia in versone destkop per Mac.

Ma attenzione, non si tratta di un complesso word processor, ma di una semplice e funzionale app che offre un ambiente di scritture semplice, pulito, accogliente ed essenziale.

Bear ha un duplice obiettivo, da un lato quello di rendere semplice la scrittura di note, veloci annotazioni, cose da fare ecc, avendole sempre a portata di mano qualsiasi dispositivo Apple si abbia sotto mano in quel momento.

Dall’altro lato, Bear, vuole aiutare gli scrittori a concentrarsi sul contenuto più che sul suo contenitore e a produrre ottimi risultati anche quando si è in giro. Dopotutto non si sa mai in quale momento l’ispirazione ci balza nella mente ed è meglio non farsi trovare impreparati!

Le note possono essere sincronizzate via iCloud tra i vari dispositivi Apple che si possiedono, possono inoltre essere esportate in diversi formati (HTML, PDF, RTF).

Sia la versione mobile che quella destkop sono scaricabili gratuitamente dall’App Store, ma le funzionalità più interessanti (come ad esempio l’esportazione e la selezione dei temi per l’interfaccia) potranno essere sbloccate una volta che si è passati alla versione Pro (a pagamento).

Il passaggio a Bear Pro richiede un abbonamento mensile (1,49 Euro) o annuale (15,99 Euro).

E’ attualmente disponibile in undici lingue ed il successo è dovuto dal core-team di Shiny Frog composto da tre giovani ragazzi, Matteo Rattotti, Konstantin Erokhin, Danilo Bonardi; tutti e tre abili sviluppatori esperti di design.

AIRMAIL3

Un gestore di posta elettronica con una miriade di funzionalità, che ha avuto successo grazie alla possibilità di configurare la piattaforma in ogni minimo dettaglio e in più può esser collegata ad altri servizi online o ad altre piattaforme per renderla ancora più utile.

E’ disponibile in 32 lingue per i dispositivi mobile di Apple, iPhone iPad e iWatch ed ovviamente per destkop su Mac. Giovanni Simonicca e Leonardo Chiantini sono i founder di AirMail.

“Questo client di posta completamente accessibile è stato progettato appositamente per iOS, macOS e watchOS. -spiega Apple durante la premiazione in occasione del WWDC – Il flusso di lavoro di posta elettronica è ottimizzato con estese personalizzazioni, azioni personalizzate e profonda integrazione con un’ampia gamma di applicazioni e servizi”.

AirMail è disponibile esclusivamente a pagamento, a 10,99 su Mac e su iOS a 5,49 Euro.

Tra le altre migliori App internazionali troviamo invece: Giochi: Mushroom 11, Black Box, Splitter Critters, Severed e Old Man’s Journey.

Tra le Applicazioni Funzionali sono state premiate: Lake (la app da colorare), Things 3, Elk (utile a convertire il tasso di cambio delle valute), Enlight per il foto ritocco ed infine la cooking app Kitchen Stories.