Apple è l’azienda più innovativa del mondo, ancora una volta

Ancora una volta Apple vince la classifica “The most innovative companies”. Per la dodicesima volta, il colosso di Cupertino si porta a casa il primato di azienda più innovativa del mondo. Si tratta di una speciale top 50 stilata del Boston Consultig Group, una multinazionale di consulenza di management e strategia di business.

Apple azienda più innoavita del mondo, davanti a Google e Tesla

Fra le prime 10 aziende innovative al mondo mancano società europee e, dopo Apple, troviamo Google al secondo posto (per il terzo anno di fila), Tesla Motors in terza posizione e, a seguire, Microsoft, Amazon, e Netflix. La prima società non a stelle e strisce è Samsung, in settima posizione, seguita da Toyota, Facebook e IBM. La prima società europea è la tedesca Bayer, la popolare azienda chimica e farmaceutica di Leverkusen.

Numeri che sono stati ottenuti intervistando più di 1.500 manager d’azienda di diversi settori e incrociando il tutto con i risultati finanziari degli ultimi tre anni della società contattata. Delle 50 aziende, 34 sono statunitensi, 10 europee e 6 asiatiche. Purtroppo nessuna società è italiana.

LEGGI ANCHE

Apple TV: da oggi il limite massimo per le app sarà di 4 GB

Apple MacBook Pro: è mistero sulle monete trovate all’interno del masterizzatore

Risultati che danno una chiara fotografia di come la tecnologia sia contaminando anche aziende che operano in settori considerati tradizionali. “La velocità del cambiamento – spiegano gli autori della classifica – Michael Ringer, Andrew Taylor e Hadi Zablit – e l’impatto che le nuove tecnologie stanno avendo anche su settori tradizionali stanno rendendo cruciale per le aziende la capacità di bilanciare tra innovazione generata all’interno e proveniente da fuori. Le aziende in classifica sono capaci di scandagliare, captare ed elaborare con efficienza e i segnali innovativi che giungono da mondi diversi e veloci nel portarli al proprio interno”.