Apple e SAP: SDK iOS per Cloud Platform sarà rilasciato il 30 marzo

La collaborazione tra Apple e SAP dà vita all’SDK iOS relativa alla Cloud Platform, al via dal prossimo 30 marzo, in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale che consente agli sviluppatori di registrarsi alla SAP Academy per iOS. Corsi finalizzati allo sviluppo di app pensate per la piattaforma in questione, attività formativa svolta con Apple, poi il roll-out nel corso degli ultimi mesi dell’anno in corso.

Formazione e workshop, svilupattori e designer di app mobile potranno entrare in confidenza con gli strumenti necessari per la creazione di un nuovo genere di app basate in toto su SAP Cloud Platform, SAP Fiori per iOS e il nuovo SDK. Apple guarda al futuro e vuole entrare in una nuova fase, avvalendosi del know-how e del dinamismo degli sviluppatori emergenti. Scopriamo insieme le ultime novità.

SAP & Apple, ecco i frutti della collaborazione

Ripensare il mondo delle applicazioni mobili, in modo da rendere più snello il processo creativo grazie ad elementi preesistenti, linguaggio Swift per creare contenuti iOS per iPad e iPhone.

Il kit di sviluppo software mette a disposizioni dei professionisti una libreria di componenti pronti all’uso, con particolare attenzione per funzionalità quali touch ID e servizi di localizzazione.

Una nuova rivoluzione nel mondo delle app, dal 30 marzo inizia un’era. Apple e SAP possono fornire alle aziende soluzioni in tempo reale. L’accademia per la formazione sarà attiva negli Stati Uniti, nei prossimi mesi sono attese novità a livello globale.