Apple: FCC approva un prodotto inedito con WiFi, NFC e Bluetooth

La software house Apple ha portato all’attenzione degli organi di certificazione statunitensi della Federal Communications Commission (FCC) un nuovo prodotto dalle sembianze ancora inedite.

Il codice che identifica il nuovo prodotto e A1846 ed al momento non se ne sa nulla se non per la presenza dei moduli WiFi, NFC e Bluetooth. Il misterioso device e si affianca a quanto posto all’attenzione della commissione lo scorso Gennaio 2017 in occasione della presentazione di un terminale identificato come A1844i che si accomuna in qualche modo a quello emerso in queste ore.

Nessuna immagine correlata e nessun dettaglio in merito a quello che agli occhi di tutti potrebbe figurare come la prossima Apple TV. Altre voci riferiscono invece della possibilità che questa soluzione sia ad uso esclusivo della società di Tim Cook e che pertanto non sarà da indirizzare al mercato consumer. Il fatto potrebbe essere dovuto alle circostanze che vogliono le informazioni FCC direttamente incise sul device insieme ai dati di cablaggio che solitamente non vengono riferiti per i prodotti in vendita.

Potrebbe trattarsi di dispositivi da utilizzarsi nel contesto degli Apple Store a margine di unità demo anche se in questo caso e con le informazioni attualmente in nostro possesso ognuna di queste ipotesi pare ugualmente plausibile. Il prossimo Keynote potrebbe svelare un nuovo prodotto di fascia mainstream o le nuove piattaforme saranno destinate esclusivamente ad un utilizzo interno? Avremo senz’altro modo di scoprirlo.

