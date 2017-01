Apple, in Gran Bretagna le app diventano più care

Come tutti i cambiamenti, anche la Brexit ha portato sia vantaggi che svantaggi dal punto di vista economico. Uno degli svantaggi riguarda il mercato degli smartphone – lato Apple – visto che le applicazioni su App Store sono aumentate di prezzo. E non di poco.

Le applicazioni diventano più care: tutta colpa della Brexit

Nel Regno Unito, infatti, le app per iPhone, iPad e computer Mac sono incrementate di circa il 25% dopo l’esito del referendum consultivo del 23 giugno per l’uscita dall’Unione Europea. Sicuramente ad influire sulla lievitazione dei prezzi delle app è il deprezzamento della sterlina avvenuto dopo la Brexit.

Apple ha inviato agli sviluppatori di app una email contenente il listino dei prezzi in cui viene stabilita la parità fra dollaro e sterlina come fu già fatto fra dollaro ed euro. In pratica, facendo un esempio, un’applicazione che ha un costo di 99 centesimi di dollaro (o di euro) nei prossimi giorni costerà 99 penny anche nel Regno Unito. In passato, invece, la stessa app sarebbe stata pagata il 25% in meno, e quindi 79 penny.

LEGGI ANCHE

WhatsApp Desktop sbarca sul Mac App Store

App Store e Google Play: Q4 2016 è stato un vero successo

Di conseguenza, applicazioni che hanno un prezzo di 7,99 sterline cresceranno a 9,99 sterline, come ad esempio la versione premium di Super Mario Run. Non solo le applicazioni però saranno colpite da questa lievitazione di prezzi: gli stessi incrementi arriveranno probabilmente anche per tutti i contenuti musicali e video in vendita su iTunes Store e i libri disponibili su iBook Store.