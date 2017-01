Apple: il libro “designed by Apple in California” arriva anche in Italia

Ebbene sì, il volume pregiato che racconta 20 anni di storia della Apple arriva anche in Italia. Il libro infatti, era stato presentato dall’azienda già a partire dallo scorso anno. Con un’uscita nel mese di novembre, ma solo in una cerchia di paesi “privilegiati” nella quale, come spesso capita, l’Italia non era presente. Nonostante ciò, per la gioia di tutti quei fan italiani che erano rimasti delusi allora, da oggi l’azienda della mela ha deciso di commercializzare il suo volume pregiato anche in Italia.

Composto da 450 immagini, il volume percorre minuziosamente l’intero corso degli ultimi due decenni dell’azienda di Cupertino. Un prodotto che qualsiasi fan accanito dell’azienda non può farsi di certo sfuggire.

“Designed by Apple in California”: il pregiato volume dedicato a Steve Jobs

“Designed by Apple in California”. E’ questo il titolo del libro. Stessa dicitura, tanto famosa, riportata su tutti i dispositivi dell’azienda. Quale miglior titolo per raccontare la storia ventennale ?. Pensato per onorare il grande fondatore della Apple, Steve Jobs, ha richiesto circa 8 anni di lavoro per completarlo al meglio.

Come già detto, si tratta di un volume composta da 450 immagini scattate dal famoso fotografo Andrew Zuckerman. Queste percorrono tutta la storia dell’azienda passo per passo dal periodo che va dall’iMac del 1998 all’Apple Pencil del 2015. Il tutto arricchito dai vari progetti degli ingegneri per realizzare i vari prodotti.

“Designed by Apple in California”: il libro di lusso

Definire il volume “pregiato” è azzeccato in tutti i sensi. Come ci si aspettava da un’azienda come la Apple, c’è da dire che i prezzi del volume sono molto elevati. Questo anche per la particolare qualità del prodotto. Che nella casa della mela non manca mai.

Il volume viene infatti proposto in due formati: il più piccolo misura 260 x 324 mm e il grande 330 x 413 mm. Il primo viene venduto ad un prezzo di 199 euro mentre il secondo a ben 299 euro. Bisogna dire inoltre che l’edizione più costosa è prodotta con un tipo di carta speciale prodotta in Germania. Questa presenta un profilo argentato, separazione in 8 colori e un particolare inchiostro che riduce l’effetto fantasma. Tutte caratteristiche raffinate che contribuiscono a raggiungere un prezzo così elevato.

“Designed by Apple in California”: tutto curato nei minimi dettagli

Come se la carta speciale già non bastasse bisogna aggiungere che anche la copertina e la confezione hanno il tocco tipico di casa Apple. La copertina in particolare, dal design minimal, risulta essere di elevatissima qualità. A protezione di questa infatti, il libro viene consegnato all’interno di una sottile confezione in cartoncino riportante i profili di alcuni dei prodotti Apple. Tra questi Apple Watch e iMac.

Entrambi i libri possono essere acquistati sullo store ufficiale della mela e in alcuni Apple store selezionati. Bisogna ricordare infatti che il volume è un’esclusiva Apple store e di conseguenza non è acquistabile nelle librerie. Per quanto riguarda le disponibilità dei due volumi, bisogna dire sullo store ufficiale risultano entrambi disponibili in pronta consegna per il 13 gennaio. Beh che dire più, se avete intezione di regalarvi uno fra questi “preziosi” volumi firmati Apple, affrettatevi ora.

