Apple Pay: ufficiale l’arrivo anche in Italia

Finalmente il momento è arrivato: Apple Pay è pronto per il suo debutto ufficiale in Italia. A confermarcelo è la pagina ufficiale Apple stessa, aggiornata in queste ore con la dicitura “In arrivo“.

Nella pagina inoltre, vengono indicati gli operatori bancari che supporteranno il nuovo metodo di pagamento mobile. Come potete vedere dall’immagine, viene mostrato un pagamento effettuato tramite con MasterCard su un POS, utilizzando ovviamente Apple Pay.

Questo servizio, messo a disposizione da Apple, vi permetterà di effettuare pagamenti in modo semplice e veloce, sia in un negozio che sul web, utilizzando il vostro iPhone o Apple Watch, sfruttando anche la protezione aggiuntiva fornita dal Touch ID. La casa statunitense indica che il servizio sarà supportato dalle carte di credito VISA e MasterCard e, al momento del lancio, anche dalle banche Unicredit, Carrefour Bank e “Boon.”.

Questo vuol dire che la Apple ha già siglato degli accordi con le banche sopra citate, e quindi Apple Pay arriverà presto in Italia. Ci resta da capire soltanto quali negozi poi supporteranno inizialmente questo servizio, ma ne parleremo successivamente.

LEGGI ANCHE: Paypal iOS: da oggi puoi inviare denaro con la voce grazie a Siri, ecco il video

Il servizio sarà attivo già da domani in Irlanda, con la collaborazione delle banche UlsterBank e KBC.