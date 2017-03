Apple proclamata l’azienda più popolare negli Stati Uniti per il settore smartphone

L’azienda della mela è solita accumulare primati di ogni genere. Non a caso infatti, Apple è cosiderata una delle case tecnologiche più importanti di tutti i tempi. Questa volta il primato riguarda nuovamente la popolarità. Avevamo infatti parlanto non molto tempo fa della reputazione della casa di Cupertino.

Secondo quanto riportato allora, la famosa azienda starebbe subendo un declino della propria reputazione dovuto al cambio di politica dopo la morte di Steve Jobs. Nonostante ci fossero studi e ricerche a testimoniare questo evento, in queste ore è stata resa nota un’altra ricerca che a quanto pare testimonia tutt’altra cosa. Questa infatti proclamerebbe Apple come azienda più famosa negli Stati Uniti per quanto riguarda il settore smartphone. Molto lontano da un calo di reputazione.

Gli iPhone sono i devices del settore smartphone più famosi degli Stati Uniti

Ad effettuare la ricerca e a pubblicarne i dati è stata la nota azienda comScore MobiLens, la quale ha affermato che Apple è l’azienda più popolare neglli Stati Uniti tra gli utenti smartphone. La ricerca ha raccolto dati in circa tre mesi e ha tenuto conto di una serie di variabili. In questo modo è stato possibile avere un risultato più accurato. Quel che ne è venuto fuori dai dati ottenuti dagli utenti intervistati è che Apple si classifica al primo posto con il 44,6% dei voti. Una percentuale considerevole se si considera che dalla seconda classificata vi è un netto distacco. Al secondo posto infatti troviamo Samsung con solo il 28% dei voti.

Un ottimo risultato per Apple questo. Sopratutto se si confrontano i dati con la stessa ricerca relativa all’ottobre scorso. Questa infatti in pochi mesi ha guadagnato una percentuale di voti pari al 2%. Discorso diverso per Samsung, la quale a malincuore si è vista deturpare un 2,3% dalla propria quota di voti. Pare proprio che gli utenti non vogliano dimenticare l’evento “esplosivo” del Galaxy Note 7. E’ infatti proprio dopo quell’evento che nella maggior parte delle ricerche, nonchè interviste, l’azienda sudcoreana ha perso punti.

Android batte Apple per quanto riguarda la piattaforma

Ad emergere dalla ricerca è stato anche un altro dato di non poco conto. Infatti l’azienda ha inoltre analizzato sempre secondo le stesse metodologie, la piattaforma più famosa relativa all’ambito degli smartphone. Da questa è emersa una “sconfitta” da parte di Apple. Nonostante, infatti, questa abbia anche in questo caso aumentato la propria quota di voti rispetto ad ottobre, precisamente del 2,3% non è comunque bastato a superare la piattaforma Android. Questa infatti si posiziona al primo posto con il 53,2% ,perdendo il 2% rispetto alla precedente ricerca, contro il 44,5% ottenuto da Apple.

C’è da notare che per quando riguarda il settore smartphone la maggior parte delle aziende hanno perso parte dei loro punteggi. L’unica che fiancheggia Apple per quando riguarda un aumento di percentuale risulta essere LG. Questa infatti si è vista aumentare la propria percentuale dello 0,7% arrivando al 10.3%. Ultime due posizioni, occupate da Motorola e HTC che subiscono un calo ripettivamente dello 0,3% e 0,4%.

Apple destinata a trionfare

Anche in questo caso, la casa della mela è uscita più che vittoriosa dalla sfida. Infatti nonostante si trovi ancora al secondo posto per quanto riguarda l’ambito della piattaforma, con molta probabilità, visti i costanti aumenti di percentuale, potrebbe giungere molto presto ad un superamento di Android, che al contrario continua a perdere punti percentuali.

Per quanto riguarda il settore smartphone non vi erano dubbi che Apple avrebbe primeggiato. E alttrettanto non vi sono dubbi su un ulteriore aumento del risultato ottenuto, sopratutto il prossimo anno. Infatti si presuppone che con l’uscita del prossimo iPhone, in occasione del decimo anniversario, questa subirà un ulteriore consistente aumento di popolarità.

