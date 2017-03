Apple: quinta beta di iOS 10.3, watchOS 3.2 e tvOS 10.2 in rilascio agli sviluppatori

by Domenico Pitasi





Nel corso di queste ore, la società di Cupertino capitanata dal CEO Tim Cook ha provveduto al rilascio della quinta beta per i sistemi Apple iOS 10.3. Un aggiornamento che giunge a solo una settimana di distanza dalla beta precedente, ed a tre mesi dal rilascio delle versioni stabili di sistema per iOS 10.2.

Le funzionalità in arrivo con la nuova distribuzione di iOS 10.3 sono piuttosto interessanti e contano, tra le altre cose, sul nuovo file system Apple APFS, che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima all’interno di una trattazione precedente.

Il rilascio di quest’ultima beta potrebbe essere interpretato come la volontà di promuovere un anticipo su tempi di roll-out previsti inizialmente, essendo giunta a breve distanza dall’ultimo rilascio.

Nel frattempo, ecco le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento Apple per i sistemi iOS 10.3:

Nuova funzione “ Find My Airpods ” per localizzare le cuffie Airpods tramite la funzione già presente, Find My iPhone

” per localizzare le cuffie Airpods tramite la funzione già presente, Find My iPhone Impostazioni del profilo Apple ID, racchiuse in una sezione dedicata contenente informazioni come il nome, il numero di telefono, la mail, password e dati su pagamento e spedizione

racchiuse in una sezione dedicata contenente informazioni come il nome, il numero di telefono, la mail, password e dati su pagamento e spedizione Nuove animazioni per la chiusura e l’apertura delle app : le app hanno ora bordi più arrotondati

: le app hanno ora bordi più arrotondati Barra nelle impostazioni di iCloud per avere un riscontro visivo immediato sulla quantità di spazio occupato

per avere un riscontro visivo immediato sulla quantità di spazio occupato SiriKit aggiornato: offrirà la possibilità di essere utilizzato da un maggior numero di app e integra nuove funzionalità, come, ad esempio, la possibilità di effettuare pagamenti, controllare lo stato dei pagamenti o pianificare gli spostamenti con servizi di ride-sharing come Uber

aggiornato: offrirà la possibilità di essere utilizzato da un maggior numero di app e integra nuove funzionalità, come, ad esempio, la possibilità di effettuare pagamenti, controllare lo stato dei pagamenti o pianificare gli spostamenti con servizi di ride-sharing come Uber CarPlay è stato aggiornato con le scorciatoie per lanciare le app utilizzate più di recente e la posizione delle stazioni di ricarica per le vetture elettriche

è stato aggiornato con le scorciatoie per lanciare le app utilizzate più di recente e la posizione delle stazioni di ricarica per le vetture elettriche Mappe : è stata integrata una nuova opzione che permette di utilizzare il 3D Touch sull’icona del meteo per visualizzare le previsioni meteo o altre informazioni legate al meteo della propria zona

: è stata integrata una nuova opzione che permette di utilizzare il 3D Touch sull’icona del meteo per visualizzare le previsioni meteo o altre informazioni legate al meteo della propria zona HomeKit supporta gli interruttori delle luci programmabili

supporta gli interruttori delle luci programmabili File System : quando si effettua l’installazione di iOS 10.3, il file system di iPhone sarà aggiornato per utilizzare l’Apple File System (APFS). Apple raccomanda di effettuare un backup prima di procedere all’installazione del nuovo update

: quando si effettua l’installazione di iOS 10.3, il file system di iPhone sarà aggiornato per utilizzare l’Apple File System (APFS). Apple raccomanda di effettuare un backup prima di procedere all’installazione del nuovo update Icone delle app (feature destinata agli sviluppatori): Gli sviluppatori saranno in grado di aggiornare le icone delle proprie app in qualsiasi momento, senza necessità di rilasciare un nuovo artwork icona

(feature destinata agli sviluppatori): Gli sviluppatori saranno in grado di aggiornare le icone delle proprie app in qualsiasi momento, senza necessità di rilasciare un nuovo artwork icona Analisi : la sezione “Diagnosi e uso” della sezione “Privacy” è stata rinominata “Analisi”. C’è inoltre una nuova sezione “Condividi Analisi Cloud” che consente di inviare ad Apple i dati sull’utilizzo dell’account iCloud per migliorare il servizio.

: la sezione “Diagnosi e uso” della sezione “Privacy” è stata rinominata “Analisi”. C’è inoltre una nuova sezione “Condividi Analisi Cloud” che consente di inviare ad Apple i dati sull’utilizzo dell’account iCloud per migliorare il servizio. Tastiera iPad: è stata integrata la tastiera flottante per la modalità ad una mano con iPad 9.7″ e 7,9″. Si tratta di una funzionalità nascosta e non ancora resa disponibile pubblicamente

Sempre in queste ore, la software house di Cupertino si è attivata al rilascio delle nuove versioni beta di watchOS 3.2 per gli indossabili delle linee Apple Watch di prima e seconda generazione. Inoltre, nella stessa occasione, si è provveduto al contestuale roll-out delle nuove versioni di tvOS 10.2 per Apple TV di quarta generazione.

Tra le novità più in vista per la quinta beta di watchOS 3.2 troviamo senz’altro la Cinema Mode, che quale consente la disabilitazione dei suoni di notifica ed il Raise to Wake, evitando l’illuminazione del display con il movimento del polso. L’utente continuerà a ricevere l’Aptic Feedback delle notifiche, da leggere toccando il display o premendo la corona digitale.

Con watchOS 3.2, inoltre, giunge anche SiriKit, il quale amplia le possibilità offerte dall’assistente vocale di Cupertino. Funzione che, tra le altre cose, è stata resa già disponibile per le piattaforme mobile di iPhone, iPad ed iPod Touch aggiornati ad iOS 10.

Le novità per tvOS 10.2 sono, invece, più marginali, e si concentrano soprattutto su una serie di apposte ottimizzazioni che migliorano la stabilità, le performance e la sicurezza. Da aggiungere soltanto una nuova modalità di scrolling.

Che cosa ne pensate di queste nuove aggiunte e miglioramenti alle funzioni di sistema? Diteci la vostra al riguardo.

LEGGI ANCHE: Apple lavora a macOS 10.13: ecco i nuovi indizi