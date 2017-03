Apple: ecco un brevetto per collegare la Apple Pencil all’iPad

Ancora novità in casa Apple, questa volta sotto i riflettori ci sarebbe un particolare brevetto. Tutto ciò, proprio nel momento in cui le voci riguardo il prossimo keynote dell’azienda si sono intensificate. Come sappiamo la casa della mela è solita aggiornare la propria gamma di iPad proprio in questo periodo dell’anno. Visto che è circa un anno che non vi sono novità sostaziose riguardo questi prodotti, l’attesa da parte degli utenti è diventata abbastanza insostenibile.

Ma se tutto ciò non bastasse, come già accennato dal titolo, è subentrato nelle ultime ore un nuovo brevetto che confermerebbe quelle che sono le voci che sono in giro da tempo: la casa di Cupertino a breve presenterà una nuova gamma di iPad, una nuova Apple Pencil di seconda generazione, e dei nuovi case. Questo almeno stando al brevetto trapelato. Ma sarà davvero così ?.

Apple: una soluzione semplice per non perdere l’Apple Pencil

Il brevetto, trapelato nelle ultime ore mostrerebbe un modo per incorporare direttamente la Apple Pencil al case dell’iPad . In questo modo si ovvierebbe il problema di poter perdere il gadget costoso. Pubblicato da Patently Apple il quale con delle foto esplicative mostra il semplice dispositivo. Una cover differente da quella attualmente in commercio che dovrebbe avere una sorta di ripiegamento, o tasca, all’interno del quale poter riporre la matita dell’azienda di Cupertino.

Stessa sorte dovrebbe riguardare anche la Smart Keyboard. Stando alle foto infatti, anche questa dovrebbe aver annesso lo stesso meccanismo. Una sorta di tasca che dovrebbe fungere da case anche per la matita. Ma non è tutto, la casa della mela all’interno del brevetto parla anche di una compatibilità con gli iPhone. Anche se in questo caso non vi sono state allegate foto esplicative a riguardo. Nonostante ciò si presume che se mai verrà presentata una cover anche questa seguirà lo stesso design del modello per iPad.

Apple: la tasca non servirebbe solo per l’Apple pencil

Da come si può leggere all’interno del brevetto, l’azienda di Cupertino parla di una tasca “elastica” la quale “avrebbe una forza di ritenzione proporzionata all’oggetto introdotto in essa nonchè all’elasticità del materiale estensibile” Ciò starebbe a significare, che la tasca non sarebbe stata pensata esclusivamente per contenere la Apple Pencil, ma per contenere anche altri tipi di oggetti.

Ovviamente il materiale di cui sarà fatta questa tasca sarà altamente resistente agli sforzi elastici e non si esclude possa essere rivestito da una lamina di materiale polimerico. Non sarebbe inoltre neanche la prima volta che si parla di una nuova generazione di Apple Pencil. Sarà forse che questa tasca è stata progettata in vista di una futura funzione della nuova generazione di matite ?

Apple: le nuove cover potrebbero non arrivare subito

Nonostante i nuovi brevetti siano davvero dettagliati, bisogna che si tenga conto di un dettaglio riguardo la loro produzione. Come sappiamo, non tutti i prodotti che la casa della mela brevetta vengono portati a termine. Quindi non risulta ancora certo se questo brevetto verrà portato a termine o meno. In ogni caso, anche se questo fosse portato a termine e ultimato, siccome è trapelato solamente nelle ultime ore, non è detto che verrà messo in pratica già nell’imminente keynote.

A questo punto bisognerà aspettare la prossima conferenza Apple che, come già detto, dovrebbe focalizzarsi sulla presentazione dei prossimi modelli di iPad e vedere se sarà fatta parola o meno riguardo la possibile introduzione di un case di questo tipo.

