Apple Watch, arriva la modalità teatro con watchOS 3.2

La mela morsicata non abbandona il suo orologio intelligente, che riceve nuove feature. Con l’aggiornamento watchOS 3.2 per Apple Watch, infatti, la mela morsicata introdurrà una nuova modalità di utilizzo: il Theater Mode. Non si tratta di una funzionalità annunciata ufficialmente ma resa nota attraverso la guida per gli sviluppatori. Ma cosa si intende con modalità teatro?

Apple Watch, una modalità ad hoc per poterlo indossare in teatro e al cinema

La modalità teatro permetterà agli utenti di togliere l’audio di Apple Watch e disattivare l’attivazione automatica del quadrante quando si muove il polso. L’utilità? Una soluzione perfetta per i possessori di un Apple Watch che non vogliono disturbare i vicini di posto in situazioni in cui è richiesto silenzio e poca luce, come in teatro ma anche al cinema, durante una partita, una conferenza o altre situazioni di questo tipo.

Apple Watch non sarà però del tutto spento. Le notifiche saranno infatti ancora attive con feedback tattile, e arriveranno puntualmente sullo smartwatch ma senza alcun avviso audio o visivo che possa disturbare gli altri astanti durante un film o una rappresentazione teatrale. Per poterle consultare sarà necessario premere la corona digitale o toccare lo schermo.

Altra aggiunta con il sistema operativo watchOS 3.2 è SiriKit, ovvero una funzione che permetterà agli utenti di accedere e utilizzare alcune app tramite Siri. Quindi si potrà ad esempio inviare messaggi con WhatsApp direttamente con Apple Watch e senza dover utilizzare l’iPhone associato.

La data di uscita non è ancora stata annunciata, né per quanto riguarda la la beta né per la versione pubblica. Per ora l’ultima versione di WatchOS è la 3.1.3, rilasciata all’inizio di questa settimana come aggiornamento minore per la sicurezza