Apple Watch: in arrivo le prima notifiche per le nuove sfide in “Attività”

Questo Natale hai esagerato con il panettone ed i cenoni e vuoi rimetterti in movimento? Nessun problema, ci pensa Apple, attraverso una nuova sfida portata alla nostra attenzione da alcuni utenti esteri che hanno ravvisato la nuova notifica sfida su Apple Watch. In relazione alla nuova Attività, gli utenti hanno realizzato i primi screenshot.

Come avvenuto per la festa del Ringraziamento, le notifiche dovrebbero presentarsi qui da noi entro e non oltre la giornata odierna. Ovviamente, come già visto, lo scopo sarà quello di completare i 3 anelli nell’app Attività Apple Watch ogni giorno e per un arco temporale di una settimana. Ci riuscirai?

Il superamento degli obiettivi garantirà l’accesso ad alcuni adesivi esclusivi da utilizzarsi in applicazione iMessage su Apple watch. L’intento della software house di Cupertino, naturalmente, è quello di spronare i proprietari dei device indossabili a muoversi di più.

hai già ricevuto la notifica? Faccelo sapere riportando il tuo commento. Intanto, di seguito, ecco uno screenshot rilasciato per mano di un utente sul forum dedicato di MacRumors.