April la giraffa sta per partorire, ma è polemica sulla diretta YouTube 24h

Lo staff dell’Animal Adventure Park afferma che prevedere la data esatta del parto di April la giraffa è “praticamente impossibile”. Sono stati ravvisati cambiamenti nella misura del suo ombelico, mutamenti anche per quanto riguarda anche il comportamento dell’animale ma ancora non sono iniziate le grandi manovre.

April nelle scorse settimane è diventata una star di internet, lo Zoo dove vive ha scelto di trasmettere in diretta l’attesa del parto, un video live che ha attirato oltre 30 milioni di spettatori, YouTube ha però deciso di rimuovere il video in seguito a numerose segnalazioni da parte di animalisti.

April la giraffa sta per partorire

La diretta streaming è cominciata il 23 febbraio, grandi preparativi in vista dell’arrivo di un cucciolo che alla nascita dovrebbe pesare quasi 70 chili per circa 1.8 metri. Si tratta del quarto parto di April, primo figlio per Oliver, papà della giraffina in arrivo.





Come abbiamo detto, la diretta video ha innescato numerose reazioni, considerato come contenuto “sessualmente esplicito”, YouTube è poi tornato sui suoi passi ripristinando lo streaming.

Tramite un post su Facebook, lo staff dello Zoo ha fornito gli ultimi aggiornamenti. Non ci sono grandi cambiamenti ma il pancione cresce e lascia intendere che manchi davvero poco al grande momento.

Nelle scorse ore April, grazie a donazioni da tutto il mondo, ha ottenuto nuovi giocattoli per ingannare l’attesa. La giraffa gode di ottima salute ma appare stanca, come è ovvio, inoltre si segnala qualche cambiamento nel suo carattere.

Un vero e proprio caso mediatico, che da una parte ha appassionato tanti, che hanno cercato di contribuire con donazioni, dall’altra parte sono ancora forti le polemiche per la diretta 24 h 7 giorni su 7. Il parto di April era atteso circa due settimane fa, ma la mamma giraffa a quanto pare non ha fretta.

Se volete seguire il conto alla rovescia, ecco a voi la diretta streaming