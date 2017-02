Aspettando con trepidazione il debutto in commercio del ZenFone di quarta generazione, Asus sarebbe in procinto di rilasciare un nuovo terminale Android pronto a collocarsi nella fascia bassa del mercato mobile: parliamo del ZenFone 3 Go, entry-level che come ha evidenziato il CEO della compagnia taiwanese avrà l’obiettivo di tenere alte le vendite prima della commercializzazione del ZenFone 4.

ZenFone 3 Go di Asus è perfettamente idoneo a quel genere di utenti che sono alla ricerca di un buon dispositivo ma che hanno intenzione di spendere poco:

Pannello touchscreen con diagonale da 5 pollici e risoluzione HD;

Processore Snapdragon 410 di Qualcomm;

Memoria RAM di 2GB;

Storage di 16GB;

Fotocamera principale con sensore da 13 megapixel con flash LED;

Fotocamera frontale da 5 megapixel per i selfie;

Colorazioni: Gold, Rose Gold e Blu.

Nessuna notizia invece per quanto concerne la batteria. ZenFone 3 Go sarà disponibile all’acquisto a soli 150 euro. A questo punto non ci rimane che aspettare con trepidazione info ufficiali direttamente da Asus su componentistica e disponibilità sul territorio italiano. Vi terremo aggiornati.