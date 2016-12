Asus ZenFone 3 Zoom, possibile annuncio al CES 2017

Manca ancora poco al CES 2017 di Les Vegas, una delle più importante fiere dedicate all’elettronica di consumo è che è in programma dal 4 gennaio. Tantissime le aziende che presenzieranno la kermesse per presentare in anteprima le novità, come Asus che potrebbe portare al prossimo CES il medio gamma Asus ZenFone 3 Zoom.

Asus ZenFone 3 Zoom salirà sul palco del CES 2017

La società taiwanese sarà presente al CES 2017 con Zennovation, come mostrato in un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale. Il video promozionale mostra due bambini in attività esplorative e creative, e a fine trailer si intravede uno smartphone con sopra il simbolo dell’infinito a sottolineare la grande durata della batteria del device.

Ecco il video:



Oltre alla batteria, tanti altri indizi sono presenti all’interno del filmato a richiamare alcune delle caratteristiche dello smartphone. Trattandosi di un annuncio misteriose, le specifiche tecniche ovviamente non sono state rivelate.

I rumor relativi all’Asus Zenfone 3 Zoom – emersi dal FCC e TENAA, enti di certificazione americano e cinese – parlano di uno smartphone con display 2.5D e e 5.5 pollici con risoluzione full HD 1920 x 1080 pixel, processore ocat core Snapdaragon 625 a 2GHz, versione da 2/3/4 GB con 16/32/64 GB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 4.850 mAh. Sistema operativo Android 6.0.1. Marshmallow. Dimensioni di 154.3 x 77 x 7,99 millimetri e peso di 170 grammi

Sul fronte multimediale il device potrebbe disporre di una doppia fotocamera posteriore con risoluzione da 16 megapixel per entrambi i sensori, mentre altre indiscrezioni parlano di una dual cemera posteriore con sensore da 16 megapixel e 13 megapixel. Lo zoom ottico potrebbe essere 2X.