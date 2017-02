Dopo averne sentito parlare per diverse settimane, nelle ultime 24 ore il nuovo smartphone Android Asus ZenFone 3S Max è divenuto ufficiale e, come da previsioni, si mostra al grande pubblico come la variante, con autonomia maggiorata, dello ZenFone 3 Max, dispositivo presente sul mercato da diversi mesi, che fino a questo momento ha riscontrato un buon successo da parte dei consumatori.

Le specifiche tecniche dei due telefoni, infatti, si assomigliano parecchio, fatta eccezione della batteria. A bordo del ZenFone 3S Max troviamo:

Pannello touchscreen equipaggiato di una diagonale pari a 5.2 pollici con risoluzione HD;

Processore MediaTek MT6750 octa-core che lavora ad una velocità di 1.5Ghz;

Memoria RAM di 3GB;

Archiviazione di 32GB espandibile via microSD;

Fotocamera posteriore con sensore da 13 megapixel;

Fotocamera frontale da 8 megapixel per selfie e videochiamate;

Piattaforma operativa Android Nougat con interfaccia proprietaria ZenUi 3.0;

Supporto dual-SIM;

Lettore di impronte;

Batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe garantire un’autonomia incredibile;

Colorazioni: oro e nero.

ZenFone 3S Max di Asus per ora si potrà acquistare solo ed esclusivamente sul territorio Indiano, al prezzo vantaggioso di 14.999 Rupie indiane, circa 208€ al cambio attuale. Del debutto in Italia ancora tutto tace. Vi terremo aggiornati.