Asus Zenfone 4 in arrivo per l’apertura del Computex 2017

Nel corso del passato Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas Asus ha presentato la sua nuova gamma di terminali mobile della famiglia Zenfone, gli Zenfone AR e gli Zenfone 3 Zoom, attesi sul mercato di distribuzione di massa rispettivamente nel corso del mese di Febbraio 2017 e nel secondo trimestre dell’anno.

Nuove indiscrezioni provenienti da Taiwan riferiscono ora del debutto di una nuova generazione di prodotti attesi per il prossimo mese di Maggio 2017. Si parla nello specifico delle nuove proposte Asus Zenfone 4 che dovrebbero arrivare, secondo previsione, in concomitanza all’apertura del Computex 2017.

Allo stato attuale non vi sono informazioni tecniche a corredo dei presunti prodotti, sebbene si attenda senz’altro la presentazione di terminali che vadano a ricoprire ogni specifica esigenza utente proponendo soluzioni diversificate così come avvenuto per l’attuale line-up Asus Zenfone 3.

Il fatto che Asus Zenfone AR abbia volutamente introdotto una rottura con la naturale progressione numerica dei dispositivi potrebbe lasciare ad intendere che l’azienda sia intenzionata a far rientrare questo modello nella nuova line-up prevista in Maggio, considerando che la sua uscita coincide perfettamente con la presentazione della nuova serie.

Il fatto che la compagnia proponga la nuova generazione di prodotti proprio al prossimo Computex 2017 non è improbabile, visto ciò che la storia ha finora raccontato. E tu che ne pensi degli smartphone Asus? Che cosa ti aspetti dai nuovi dispositivi? A te tutte le considerazioni del caso.

