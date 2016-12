ASUS ZenFone Go 4.5 LTE è realtà: lo smartphone che non verrà mai acquistato

Come se non bastassero già tutti gli smartphone Android della gamma ZenFone di Asus presenti in commercio ecco che nelle ultime 24 ore, sorprendendo un po’ tutti, è stato reso ufficiale un nuovo dispositivo del produttore taiwanese chiamato ASUS ZenFone Go 4.5 LTE, entry-level equipaggiato di specifiche tecniche adatte ai meno esigenti, per il momento, destinato solo ed esclusivamente al territorio indiano.

Entrando nel dettaglio, concentrandoci fin da subito sui componenti interni, a bordo del nuovo ASUS ZenFone Go 4.5 LTE troviamo un pannello touchscreen dotato di una diagonale da 4.5 pollici associato ad una risoluzione pari a 480 x 854 pixel, una CPU Qualcomm Snapdragon 410, quantitativo di memoria RAM di 1GB, archiviazione di 8GB tranquillamente espandibile tramite microSD, fotocamera principale con sensore da 8 megapixel e frontale da 2 megapixel.

Il resto della scheda tecnica prevede:

Batteria da 2.070 mAh che dovrebbe offrire al consumatore una buona autonomia;

Supporto dual-SIM;

Connettività LTE;

Piattaforma operativa Android Marshmallow aggiornata alla versione 6.0 con interfaccia personalizzata con la consueta interfaccia ZenUi di Asus.

Come avete visto questo nuovo dispositivo della casa produttrice Asus presenta una scheda tecnica obsoleta e, secondo una nostra opinione personale, finirà ben presto nel dimenticatoio.

LEGGI ANCHE: Nokia D1C si mostra in nuovi presunti scatti, info anche sulle specifiche

In conclusione, prima di salutarci, dobbiamo tassativamente riportare che lo ZenFone GO 4.5 LTE sarà comercializzato sul territorio Indiano tra qualche giorno nelle seguenti colorazioni: blu, oro, grigio e rosso al costo economico di 6.999 Rupie Indiane, al cambio attuale siamo solo sui 99 euro. Al 99% non debutterà sul territorio Europeo. E Non credo sia il caso di farne un dramma.