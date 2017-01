Da qualche giorno, sorprendendo un po’ tutti, la casa produttrice taiwanese Asus ha ufficialmente annunciato una nuova versione della sua tavoletta digitale top di gamma, ossia Zenpad 3S 10 LTE; fino a questo momento il tablet si poteva acquistare solo nella versione con connessione WI-FI.

Proprio per questo, l’azienda taiwanese ha deciso di lanciare, per il momento solo ed esclusivamente in Malesia, anche la variante LTE della tavoletta digitale: i cambiamenti apportati non finiscono alla connessione, perché il nuovo ZenPad 3S 10 LTE (Z500KL) può fare affidamento su:

Schermo dotato di una diagonale da 9.7 pollici affiancato da una risoluzione pari a 1536 x 2048 pixel;

Processore di casa Qualcomm Snapdragon 650 con una RAM di ben 4GB;

ROM di 32GB espandibile via microSD;

Fotocamera principale con sensore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel adatta ai selfie;

Grandezze: 242,3 x 164,2 x 6,75 mm per un peso complessivo di 490 grammi;

Batteria da 7.800 mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia;

Perfetta compatibilità con il pennino Z Stylus;

Sistema operativo Android Marshmallow versione 7.0;

Colorazioni: grigio ardesia (Slate Gray).

LEGGI ANCHE: Asus Zenfone 4 in arrivo per l’apertura del Computex 2017

Come sicuramente avrete intuito i miglioramenti più evidenti li possiamo trovare nella batteria, aumentata da 5.900 mAh dal modello WI-FI a 7.800 nella nuova versione LTE. Numerosi miglioramenti sono stati apportati anche a livello di processore, con uno Snapdragon 650 che va a sostituire il tanto criticato MT8176 esa-core di MediaTek. Nessun genere di modifica invece nel pannello touchscreen, nelle memorie e nel sistema operativo, ancora bloccato a Marshmallow 6.0.

ASUS ZenPad 3S 10 LTE come già ribadito si può acquistare per ora solo in Malesia al prezzo estremamente vantaggioso di 1.799 RM, circa 377 euro al cambio attuale.

Questo nuovo ZenPad è sicuramente un prodotto adatto al mercato europeo, che ha sempre recepito molto bene prodotti di questo tipo. Appena avremo notizie sul rilascio in Europa le riporteremo. Continuate a seguirci.