Auguri Buon Natale 2016: migliori video, foto, GIF e frasi divertenti su WhatsApp e Facebook

Ormai ci siamo con l’appunto degli auguri buon Natale 2016 che potrete inoltrare tramite canali come Whatsapp e Facebook, grazie anche alla selezione dei migliori video, GIF, frasi e foto che oggi vogliamo selezionare per voi. Insomma, in un’epoca come questa, sempre più caratterizzata dai social network e da app di messaggistica, avere degli spunti interessanti anche sotto questo punto di vista può risultare davvero utile.

Video Auguri Buon Natale 2016

Partiamo dai video di auguri buon Natale 2016 che potrebbero avere maggiore impatto in occasione di una festività come questa. Inutile sottolineare che tramite Facebook e Whatsapp riuscirete a fare colpo soprattutto attraverso video divertenti. Quello che ci apprestiamo a mostrarvi potrebbe fare effettivamente al caso vostro in tal senso.

Le feste di Natale fanno tornare di moda anche le classiche canzoni adatte ad una festività di questo tipo, motivo per il quale il secondo video che intendiamo mostrarvi oggi non potrà non riprendere una tematica di questo tipo. Nel caso in cui ci dovessero essere bambini in casa vostra, poi, un contributo del genere si rivelerà assolutamente ideale, come potrete notare a breve.

Chiudiamo la rassegna dei migliori video auguri buon Natale 2016 con un altro classico imperdibile, vale a dire quello delle filastrocche. Orecchiabili ed anche in questo caso adatte ai bambini, si tratta di un tema che farà anche al caso dei più grandi, motivo per cui sarà facile diffondere un contributo del genere tramite app come Facebook e Whatsapp.

Frasi Auguri Buon Natale 2016

Come probabilmente saprete, gli auguri buon Natale 2016 viaggeranno anche attraverso le classiche frasi d’impatto, che sono destinate ad invadere Facebook e Whatsapp. Quali sono le migliori per avere un impatto di un certo tipo verso una persona alla quale tenete? Qui di seguito vi mostriamo una nostra selezione:

“Buon Natale, tanti auguri! E’ il momento migliore per avverare ogni tuo sogno. Sii gioioso, positivo e felice. Ti auguro solo il meglio”; “Mi piace ricordare le nostre lunghe serate invernali, mi piace ricordare quei momenti di intensità fatti di risate ed allegria. Mi piace ricordare le nostre notti folli fuori, mi piace ricordare i nostri pomeriggi tranquilli e sereni. Per tutti i bei momenti che mi hai donato voglio augurarti un Natale meraviglioso come te! Tanti auguri di Natale!”; “Siamo tutti angeli con un’ala. Pertanto, voglio abbracciarti per volare. Buon Natale!”; “Ne senti la magia nel cuore, ne percepisci l’allegria nell’aria, tanti auguri di buon Natale, che sia una festa straordinaria”; “Che il dolce momento dell’Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale!”; “Le luci colorate ed i canti natalizi accendono le nostre emozioni e rallegrano i cuori. Tanti auguri di buon Natale”.

Migliori Immagini Auguri Buon Natale 2016

Passiamo a questo punto alle migliori foto per fare gli auguri di buon Natale 2016 tramite piattaforme come Facebook e Whatsapp. La nostra selezione mira a mettere a disposizione di tutti i contributi più interessanti a seconda del genere di riferimento, passando dalle immagini classiche a quelle più divertenti. Insomma, adeguatevi al destinatario ed averete sicuramente successo.

Migliori Gif Auguri Buon Natale 2016

Chiudiamo con un contributo del tutto nuovo per fare gli auguri di buon Natale 2016 tramite Facebook e Whatsapp, perché l’anno che stiamo per metterci alle spalle ha segnato anche il ritorno inaspettato delle GIF. Quale migliore occasione per giocarsi un file del genere? Ecco una selezione delle migliori per gli auguri buon Natale 2016, che rinnoviamo anche ai lettori di Focustech.