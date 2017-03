Auguri per la Festa del Papà, migliori foto, video, Frasi e Gif Whatsapp

Non tutti sanno che la Festa del Papà cade esattamente il giorno di San Giuseppe.

Non sapete come fare gli auguri per la Festa del Papà 2017? Oggi cercheremo di venire in vostro aiuto attraverso la proposta di quelli che riteniamo essere i migliori video, frasi, foto e GIF che potrete facilmente condividere attraverso i Social come Facebook e Whatsapp

La figura paterna per eccellenza non poteva ispirare nessun altro tipo di festa. San Giuseppe in realtà corona tradizionalmente la festa del Papà in Spagna, Italia e pochi altri paesi, mentre il resto del mondo festeggia il Father’s Day in giorni differenti tra la metà di maggio e luglio, fino ad arrivare alla Scandinavia che festeggia il 12 novembre.

A prescindere da dove vi troviate però, il 19 marzo è il giorno giusto per festeggiare, per essere festeggiati, o per entrambe le cose. Ecco quindi i nostri suggerimenti per gli auguri “digitali” più simpatici e divertenti:

Auguri per la festà del papà, le frasi migliori

Cominciamo con gli auguri testuali, un messaggio è sempre piacevole da ricevere.

Mi sento la persona più ricca del mondo perché ho un grande tesoro e quel tesoro sei tu. Auguri papà. Non sarai un angelo e non sarai di certo un re, ma una cosa è sicura: sei proprio il papà che fa per me! Ti voglio un mondo di bene! Non sei un imperatore ricco né un magnate russo né un politico italiano con la super pensione d’oro, ma una cosa è certa: alla paghetta mensile non si sfugge! Ho un papà così pigro che aspetta l’alta marea per farsi il bagno… Ops, scusa, papi, non era per te! Tanti auguri lo stesso!

Aforismi e citazioni per la festa del Papà

Se avete un papà intellettuale, apprezzerà sicuramente qualche citazione colta

“Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande, quanto stimarlo come si stima il Cielo.” Confucio “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza.” Umberto Eco “È davvero un buon padre quello che conosce suo figlio”. William Shakespeare “Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre” Sigmund Freud “Ecco cosa vuol dire essere buoni genitori: indicare a tuo figlio le strade del mondo”. Sophie Kinsell

Immagini divertenti per la Festa del Papà

Un’immagine vale più di mille parole? Ecco allora qualche migliaio di auguri pronti per voi. Se visualizzate il post dal vostro smartphone, toccate l’immagine per aprirla, tenete premuto sull’immagine per salvarla, e quindi inviatela con Whatsapp.

Video Auguri per la festa del Papà

Nel web 2.0 non possiamo dimenticare i video. Ecco quindi qualche animazione per fare gli auguri al vostro papà. Condividerli è semplicissimo, toccate la freccia in alto a destra, copiate il link ed incollatelo nella chat di Whatsapp in cui volete condividerlo, oppure in un’SMS. Tranquilli, state solo inviando il link, quindi il consumo di dati sarà bassissimo.

Bonus – Lettera ad un figlio

Per ultimo ci tengo a condividere la lettera di Kipling al figlio, perché in fondo per diventare padri, bisogna prima diventare uomini.

E voi come festeggiate la festa del Papà? Aspettiamo i vostri commenti.