Batteria iPhone 6 e 5s: gli utenti riscontrano problemi, ecco costa sta succedendo

Entrando nello specifico, il problema che ha colpito qualche iPhone 6s – il terminale si spegna improvvisamente quando la batteria è al di sotto del 30% – ha portato l’azienda di origini californiane a mettere in atto una strategia di sostituzione della batteria per i device che sono stati afflitti da tale problema. La causa del problema, stando a quanto rivelato dalla Mela Morsicata, sarebbe nella sovraesposizione all’aria della batterie difettose.

Da qualche ora, come se non bastasse, pare che anche qualche utente che possiede il buon e caro iPhone di sesta generazione e il vecchio ma ancora buono iPhone iPhone 5s abbiano riscontrato il medesimo problema sui propri terminale chiedendo a Cupertino che la strategia adottata per gli iPhone 6S venga ampliata anche per loro.

Una indiscrezione trapelata da qualche ora sul web che arriva dal territorio giapponese afferma che il produttore californiano avrebbe intenzione anche di includere nel piano proprio gli iPhone 5s e iPhone di sesta generazione. Tuttavia, prima di salutarci, evidenziamo che di ufficiale in merito da parte di Apple non abbiamo ancora niente.

Anche a voi il vostro iPhone 6s, iPhone 6 o iPhone 5s sta creando problemi di batteria? Fatecelo sapere nei commenti.