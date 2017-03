Dopo aver visto il buon Blackberry KeyOne all’evento di Barcellona MWC 2017, nell’articolo odierno torniamo nuovamente a discutere di un altro dispositivo dotato del sistema operativo Android del colosso canadese, il modello è BBC100-1, progettato in stretta collaborazione con PT BB Merah Putih. Il device in questione da qualche ora è trapelato online in nuovi e splendidi scatti dal vivo.

La nuova collaborazione con PT BB Merah Putih dovrebbe consentire a Blackberry di debuttare con il nuovo smartphone sul territorio indonesiano, dunque sarà altamente improbabile vederlo in Europa e sopratutto in Italia.

Si tratterebbe di un dispositivo con supporto dual-SIM per mercati nuovi, con un’estetica piuttosto intrigante. Per quanto riguarda la scheda tecnica del nuovo BBC100-1, dovrebbe essere questa:

Ampio schermo dotato di una diagonale pari a 5.5 pollici con risoluzione HD 1280 x 720 pixel;

CPU Snapdragon 425 di Qualcomm che agirà ad una frequenza di clock pari a 1.4Ghz;

Memoria RAM di 4GB e archiviazione di 32GB;

Fotocamera frontale con sensore da 8 megapixel per selfie e video-chat;

Fotocamera posteriore da 13 megapixel che dovrebbe garantire scatti di ottima qualità;

Connettività Dual-SIM;

Batteria da 3.000 mAh.

Attualmente è tutto ciò che sappiamo sul BBC100-1 di BlackBerry. Appena avremo nuovi dettagli in merito li riporteremo.