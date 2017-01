BlackBerry Mercury pronto al debutto: primo esclusivo filmato teaser

Pare proprio che per le varie case produttrici che si apprestano a prendere parte all’attesissimo evento CES 2017 sia a dir poco complesso aspettare ancora qualche ora per svelare al mondo i propri nuovi prodotti. Ecco quindi che a poche ore dall’inizio dell’evento che si terrà nei pressi della bellissima città di Las Vegas, anche TCL Communication ha voluto mostrare una breve ma interessantissima anteprima di quello che svelerà alla manifestazione tecnologica.

Entrando nel dettaglio, il presidente di TCL Communications, Steve Cistulli, sorprendendo un po’ tutti ha voluto divulgare in rete un filmato di appena 4 secondi nel quale si può intravvedere la tasteria QWERTY del nuovo e attesissimo smartphone BlackBerry Mercury.

Rammentiamo, per chi non lo sapesse, che la compagnia cinese TCL e la casa produttrice di origini canadesi hanno stretto una collaborazione di massima che lascia alla multinazionale cinese il compito di realizzare il design e distribuire sul mercato i telefoni con marchio BlackBerry, mentre quest’ultima si concentra prevalentemente su servizi e software.

In conclusione, aspettando con trepidazione di conoscere info più concrete riguardanti il BlackBerry Mercury, che sarà annunciato al mondo da TCL nel corso del CES 2017, rammentiamo che il nuovo device dovrebbe debuttare con a bordo la seguente scheda tecnica:

Pannello touchscreen con diagonale da 4.5 pollici;

Processore Qualcomm Snapdragon 625 affiancato ad una RAM di 3GB;

Memoria interna di 32GB;

Batteria da 3400 mAh;

Lettore di impronte.

Le novità non sono terminate, resta da scoprire quale sarà il nome vero e proprio del dispositivo, considerando che BlackBerry Mercury è solo il nome in codice. Restate sintonizzati con noi per scoprire tutto e di più su questo attesissimo device.