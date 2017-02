Nelle ultime ore, il brand statunitense Blu ha ufficialmente svelato al mondo un suo nuovo ed interessantissimo smartphone rugged, chiamato Tank Xtreme 5.0, resistente sia alla polvere che all’acqua ed agli urti, dal prezzo decisamente vantaggioso se associato alla normale scheda tecnica.

Il costo è allineato perfettamente a quanto riesce a mettere a disposizione l’hardware del dispositivo. In più, tutto il retro e i bordi sono ricoperti interamente da uno strato di gomma in grado di assorbire qualunque urto o caduta.

Il pannello touchscreen del BLU Tank Xtreme 5.0 viene invece protetto dall’eccellente Gorilla Glass 3, non di ultimissima generazione ma molto molto resistente.

Passiamo ora a dare uno sguardo alla scheda tecnica completa di questo smartphone resistente agli urti ed all’acqua:

Pannello touchscreen LCD IPS con diagonale da 5 pollici e risoluzione HD 1280 x 720 pixel, 294 PPI, Corning Gorilla Glass 3;

CPU quad-core di MediaTek che lavora ad una velocità di clock di 1.3Ghz;

GPU Mali 400;

Piattaforma operativa Android Marshmallow versione 6.0;

Memoria RAM di 1GB e storage di 8GB espandibile via microSD;

Connettività: Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, hotspot, microUSB 2.0;

Fotocamera frontale con sensore da 5 megapixel per selfie e video-chat;

Fotocamera principale con sensore sempre da 5 megapixel, flash LED, Autofocus e possibile di registrare video a 1080P – 30fps;

Certificazione IP65;

Grandezze complessive: 153.5 x 79.8 x 13.8 mm;

Batteria da 3.000 mAh che, stando a quanto rivelato da Blu, dovrebbe offrire un’autonomia eccellente.

Un terminale che si trova a proprio agio in qualunque condizione ambientale ma che, nonostante i dispositivi di questo tipo siano solitamente molto costosi, riesce ad essere accessibili per tutti. BLU Tank Xtreme 5.0 infatti sarà ufficialmente disponibile al lancio solo in America, ad un prezzo di soli 129.99 dollari. Non ci sono notizie certe per l’arrivo nei mercati europei, ma vi terremo aggiornati.

