La casa automobilistica tedesca ha implementato il suo assistente di viaggio personale “BMW Connected”. L’assistente virtuale viene fornito a tutti gli utenti che guidano veicoli con servizio integrato Connected-Drive.

Nel campo delle novità è il fatto che BMW Connected oltre ad essere disponibile per Apple Watch, iOS e Alexa, è disponibile anche per gli SmartWatch di Samsung (Samsung Gear S2 e S3).

Le applicazioni, per consentire la migliore interazione tra i dispositivi mobile e il veicolo sfruttano la Open Mobility Cloud, la piattaforma che si struttura su Microsoft Azure.

La versione per i Samsung Gear S2 e S3, recente novità per casa BMW, ha funzionalità simili a quelle degli Apple Watch.

Tutti gli utenti possono facilmente accedere ai dettagli di viaggio: la durata, i km percorsi, livello carburante, autonomia, stabilità veicolo.

Sempre sullo schermo dello Smartwatch Samsung potranno essere visualizzate le condizioni del traffico e la localizzazione del proprio autoveicolo all’interno di un’area di parcheggio.

I controlli, funzionando anche da remoto, permetteranno di aprire e chiudere le portiere a distanza, attivare l’aria condizionata e, programmando lo Smartwatch, sarà possibile pianificare le tappe di un viaggio.

BMW Connected con il passare del tempo ha acquisito il ruolo di linea guida nel futuro della mobilità connessa per il colosso automobilistico tedesco grazie anche all’innovazione delle tecnologie di assistenza alla guida.

BMW Connected si interfaccia con i veicoli costruiti dal 2014 in poi. Ci sarà la possibilità di poter utilizzare la piattaforma anche con modelli di autovettura precedenti ma alcune funzionalità saranno limitate.