Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge: aggiornamento Nougat a ritardi

Ci sono notizie non propriamente incoraggianti per tutti coloro che hanno un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge e sono in attesa dell’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat. Dopo la svolta avvenuta nello scorso fine settimana, quando l’upgrade è stato rilasciato per coloro che hanno partecipato al programma dei beta tester, oggi si è diffusa una notizia secondo cui il firmware della scorsa settimana avrebbe fatto emergere subito delle anomalie tecniche, che hanno indotto l’azienda a ritirare l’aggiornamento G9350ZCU2ZQA4, ottimizzato questa volta sul Samsung Galaxy S7 Edge. Lo riporta il sito The Android Soul, uno dei più autorevoli in materia.

In ogni caso, dal punto di vista dei tempi di uscita dovrebbe cambiare decisamente poco per il pubblico, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge.

A proposito dell’ultimissimo aggiornamento in uscita in Cina, inoltre, sarebbe emerso anche un changelog, tramite il quale sappiamo che il firmware dovrebbe consentirci di vedere migliorate le prestazioni generali dei device, oltre ovviamente alla loro stabilità. Da sottolineare anche il nuovo sistema di gestione ed ottimizzazione del consumo energetico per quanto concerne la batteria. Sarà la volta buona per i tantissimi utenti che anche in Italia hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge.