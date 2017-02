Calendario ufficiale per l’uscita di Android 7.0 sui Samsung Galaxy: ecco tutte le date

Sono novità decisamente importanti quelle che arrivano direttamente dal Samsung Turchia per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento del sistema operativo Android 7.0 Nougat qui in Europa, a partire da top di gamma come i vari Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge che a detta di diversi esperti del settore sono i prossimi della lista. A maggior ragione ora che la situazione pare si stia sbloccando una volta per tutte per il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge.

La questione va analizzata con grande attenzione, perché non si tratta delle solite voci incontrollate che giungono dalle singole divisioni di Samsung, quanto di una vera e propria tabella che ha fatto la sua apparizione all’interno del sito ufficiale del produttore. Un esempio? Per il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge è stata annunciata l’uscita dell’aggiornamento Android Nougat a partire dal prossimo 27 febbraio.

La svolta è prevista pertanto a partire dall’inizio della prossima settimana e attenzione a sottovalutare quanto riportato da Samsung Turchia su Android 7.0, in quanto con il Samsung Galaxy S7 la previsione di uscita dell’aggiornamento Nougat fallì di pochissimi giorni. Ecco perché appare probabile uno scenario di questo tipo, sperando ovviamente che la situazione si possa sbloccare anche qui in Italia nel più breve tempo possibile. Ecco comunque alcune date fissate per i Galaxy compatibili con Android 7.0:

Samsung Galaxy S7 con aggiornamento Nougat in uscita il 13 febbraio;

Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento Nougat in uscita il 13 febbraio;

Samsung Galaxy S6 con aggiornamento Nougat in uscita il 27 febbraio;

Samsung Galaxy S6 Edge con aggiornamento Nougat in uscita il 27 febbraio;

Samsung Galaxy S6 Edge Plus con aggiornamento Nougat in uscita il 13 febbraio;

Samsung Galaxy A3 2016 con aggiornamento Nougat in uscita il 24 aprile;

Samsung Galaxy A5 2016 con aggiornamento Nougat in uscita il 22 maggio;

Samsung Galaxy A7 2016 con aggiornamento Nougat in uscita il 22 maggio;

Samsung Galaxy A3 con aggiornamento Nougat in uscita il 31 luglio;

Samsung Galaxy A5 con aggiornamento Nougat in uscita il 31 luglio;

Samsung Galaxy A7 con aggiornamento Nougat in uscita il 31 luglio;

Samsung Galaxy J7 con aggiornamento Nougat in uscita il 28 agosto;

Samsung Galaxy J7 2016 con aggiornamento Nougat in uscita il 31 luglio.

All’interno del link riportato in precedenza, in ogni caso, troverete ulteriori device che sono destinati a ricevere l’aggiornamento Android 7.0 Nougat nel corso del 2017 tra quelli appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy, con le relative date di uscita in Turchia.