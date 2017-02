by Giovanni Ricciardi





Call of Duty Infinite Warfare è gratis per tutti, ma solo nel Week End. Questo fine settimana infatti, potrete scaricare da steam e giocare in multiplayer senza spendere un euro, senza anticipare carta di credito o altro, e senza costi nascosti.

La prova gratutia vale da questo momento fino alle 22.00 di Domenica 26 Febbraio, e nel caso voleste conservare i vostri progressi, potrete acquistare il gioco col 50% di sconto.