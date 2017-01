DNS è un acronimo che identifica i cosiddetti Domain Name Server. I Server DNS consentono la traduzione semantica di un indirizzo IP, espresso in numeri. In altre parole i DNS traducono Focustech.it in 79.1.128.46, che è appunto il nostro indirizzo IP. Funzionano in pratica con un grosso elenco del telefono.

Perchè cambiare i server DNS Android

Anche i DNS sono raggiungibili tramite indirizzi IP ben precisi, ma non tutti i DNS hanno l’elenco completo, e se il nostro DNS non dovesse avere l’indirizzo richiesto, contatterà un altro server nella speranza di reperirlo, e così via fino a quando non avremo trovato l’IP relativo al nostro indirizzo.

Perchè allora dovremmo cambiare i nostri DNS? Ovviamente se contattiamo per primo il Server DNS con più indirizzi in memoria, la nostra navigazione sarà più veloce, e in molti casi anche più sicura.

Per tale scopo è stata concepita questa breve guida che ci porterà al cambio DNS Android nel modo più semplice e rapido possibile, utilizzando DNS di pubblico dominio come quelli forniti da Google ed OpenDNS, che sono in assoluto tra i più noti agli adepti del settore.

Cambiare DNS su Android Tablet e smartphone

Sia nel caso sia possessore di uno smartphone che di un tablet, il cambio DNS Android è semplice ed immediato. In ogni caso, le modifiche saranno apportate rispetto alla configurazione standard prevista dal tuo gestore di rete per il tuo network che, in tal caso, non riporterà DNS Automatici (anche gli IP sono gestiti dinamicamente tramite DHCP) ma quelli standard concepiti dai server di Google ed OpenDNS.

Come prima cosa, occorre abilitare la connessione WiFi dalle impostazioni del tuo dispositivo. Per ovvie ragioni, lo avrai intuito da te, non è possibile cambiare i DNS di una connessione Internet Mobile per connessioni 3G e 4G, senza avere accesso al root del vostro telefono.

Nel caso in cui tu avessi già provveduto a configurare la tua rete wireless su Android, dovrai tappare sull’indicazione della rete e scegliere Dimentica o Elimina, in modo tale da poter accedere ai parametri di configurazione e Modifica DNS Android. Apri le impostazioni della rete di destinazione, inserisci la password e, dopodiché, fai tap su Mostra Impostazioni Avanzate.

A questo punto facciamo scrolling sulla pagina fino a trovare la voce relativa a DHCP (il nostro gestore dinamico degli indirizzi) che provvederemo a cambiare in Statico, così da poter avere accesso alle nuove voci relative a Indirizzo IP, Gateway, Lunghezza prefisso rete, DNS 1 (primario) eDNS 2 (secondario). Sarà, infatti, proprio da qui che procederemo alla compilazione relativa ai nuovi campi per i DNS fissi in relazione a DNS1 e DNS2.

A questo punto siamo pronti ad inserire i nuovi riferimenti DNS Primario e Secondario, seguendo una delle due soluzioni proposte, come accennato, da Google ed OpenDNS che troviamo qui di seguito:

Google

DNS Primario: 8.8.8.8 DNS Secondario: 8.8.4.4

OpenDNS

DNS Primario: 208.67.222.222 DNS Secondario: 208.67.220.220

Molto bene, tutto qui. Sei riuscito finalmente a configurare i nuovi DNS per il tuo telefono Android. L’operazione, ovviamente, è reversibile ed i DNS possono essere cambiati, attraverso il metodo sopra descritto, in qualsiasi momento.