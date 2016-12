Come cancellarsi da Facebook, Twitter e altre piattaforme

Facebook e Twitter sono degli strumenti che, alla stregua di analoghe soluzioni, consentono di accorciare le distanze attraverso l’utilizzo della rete ed un ambiente digitale social che integra la possibilità di interagire attraverso una varietà di modi interessanti. A volte, comunque, capita a tutti di voler staccare la spina da tutti i post e le notifiche invadenti che ogni giorno popolano il nostro profilo. Ecco perché vogliamo spiegare oggi come cancellarsi definitivamente da Facebook, Twitter e gli altri servizi online.

Vuoi staccare la spina o semplicemente rifare tutto da zero proponendoti l’obiettivo di ristrutturare i tuoi profili social ormai segnati da anni ed anni di post, tag e notifiche? Adesso puoi farlo attraverso uno strumento completo, gratuito ed user-friendly. Come fare? Semplice, utilizziamo un servizio chiamato justdelete.me, il quale si rende accessibile da qualsiasi browser web e da qualsiasi piattaforma.

Ci portiamo all’interno della HomePage e, in alto sulla barra ove è riportato l’accesso rapido e la panoramica del servizio, selezioniamo dal menu e tendina la lingua italiana. A questo punto siamo pronti a lanciare una ricerca sui servizi dai quali vogliamo definitivamente sparire. Ne troveremo centinaia, ma l’ordine alfabetico e la Search Bar, in questo caso, aiutano ad attivarsi rapidamente alla cancellazione.

Per ogni servizio viene indicata contestualmente la difficoltà con la quale ci si cancella (Facile, Media o Difficile). Purtroppo, ve ne sono alcune per le quali la cancellazione risulta addirittura impossibile. La voce Maggiori Informazioni fornisce un dettaglio note sulla procedura di cancellazione. Entrando, ad esempio, nel contesto di Facebook noteremo che la cancellazione dei dati non è integrale, ovvero le chat ed i messaggi di gruppo permarranno sui server del servizio senza possibilità di poter essere eliminati per sempre.

Se, ad ogni modo, vogliamo cancellarci, basta cliccare sul servizio per essere reindirizzati alla pagina ufficiale ove potremmo procedere alla cancellazione del nostro account utente. Come ribadito, possiamo individuare centinaia e centinaia di servizi e, solo per citarne alcuni, abbiamo Facebook, Twitter, Ebay, Google, Groupon, Blogger, Foursquare, Adobe e molti altri.

Ti siamo stati utili? Sei riuscito ad effettuare la cancellazione del tuo account? Facci sapere che cosa ne pensi.

