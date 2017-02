Nel corso delle ultime 24 ore, un nuovissimo report, non ufficiale, che proviene dalla Corea, ha confermato il debutto del nuovo tablet Android Galaxy Tab S3 di casa Samsung all’evento di Barcellona MWC 2017, in programma per fine di questo mese di febbraio.

L’attesissimo Samsung Galaxy Tab S3, successore del Tab S2 commercializzato ad agosto 2015, sarà l’unico dispositivo di punta del produttore coreano a partecipare al Mobile World Congress 2017, dato che è stata resa ufficiale l’assenza del top di gamma Galaxy S8.

Considerando quanto rivelato dal nuovo report, il nuovo tablet della casa produttrice Samsung rispetto al predecessore rimarrà leggermente più sottile, e potrà essere acquistata sia con connettività WI-FI che LTE. Andiamo ora a dare uno sguardo alla probabile scheda tecnica:

Pannello touchscreen con diagonale da 9.6 pollici e risoluzione pari a 2048 x 1536 pixel;

CPU Snapdragon 820 di casa Qualcomm associata ad un quantitativo di memoria RAM pari a 4GB;

Fotocamera frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate;

Fotocamera principale con sensore da 12 megapixel;

Piattaforma operativa Android Nougat versione 7.0.

Samsung potrebbe commercializzare il nuovo Galaxy Tab S3 a marzo, anche se per il momento non è stata divulgata alcuna data ufficiale. I costi per quanto riguarda il territorio coreano dovrebbero partire da 700.000 Won, circa 560 euro al cambio, anche se il costo in Europa potrebbe notevolmente lievitare.

Per maggiori informazioni non ci resta che aspettare il Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Continuate a seguirci.