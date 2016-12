Caratteristiche Huawei P10: schermo dual-edge e molto altro

Non solo Samsung Galaxy S8 o iPhone 8 di casa Apple, un altro dispositivo molto al centro dell’attenzione di queste ultime settimane è il prossimo e attesissimo top di gamma della casa produttrice cinese Huawei, come da titolo parliamo di Huawei P10. Andiamo ad analizzare nel dettaglio gli ultimi rumor emersi sul web.

Entrando nello specifico, stando a quanto trapelato, Huawei già da diverse settimane starebbe lavorando con una certa continuità al prossimo dispositivo di punta, il P10. Quest’ultimo, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere commercializzato con a bordo una scheda tecnica e un design completamente diverso rispetto al buon e caro P9, terminale che fino ad oggi è riuscito a riscontrare diversi pareri positivi da parte dei consumatori.

La tesi che il Huawei P10 sarà parecchio diverso dal predecessore è stata inoltre confermata da un altro utente iscritto al popolare social cinese Weibo, il quale avrebbe fatto sapere che il prossimo top di gamma del produttore cinese sarà caratterizzato da un pannello touchscreen dual-edge, dunque con una curvatura ai lati doppia.

Le novità non sono terminate, tra l’altro il lettore di impronte digitali sarebbe stato postato nella parte frontale del P10, immediatamente sotto lo schermo. In conclusione quasi sicuramente Huawei opterà per il supporto alla ricarica wireless, tuttavia i dubbi in merito sono ancora tanti.

Infine, prima di salutarci, ci teniamo ad evidenziare che ciò riportato nell’articolo odierno è frutto di indiscrezioni e non sappiamo se queste info siano frutto di precedenti render trapelati su Internet. Per avere info più concrete bisogna tassativamente attendere il prossimo anno.

Voi personalmente cosa vi aspettate dal P10 di Huawei? Fatecelo sapere rilasciando un commento nel box apposito.