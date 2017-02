Dopo averne sentito parlare con una certa insistenza nel corso degli ultimi mesi, da qualche ora l’attesissimo tablet di Lenovo, il Tab 3 8 Plus, è ufficialmente stato testato dal popolarissimo benchmark GeekBench.

Le caratteristiche tecniche trapelate fanno riferimento al modello seguente: TB-8703F e vanno a confermare la componentistica conosciuta fino ad oggi. A bordo di questo nuovo tablet di Lenovo troviamo:

CPU Snapdragon 625 di casa Qualcomm;

Memoria RAM di 3GB;

Piattaforma operativa Android Marshmallow versione 6.0.1;

Pannello touchscreen con diagonale da 8 pollici associato ad una risoluzione Full HD;

Archiviazione in tre tagli differenti: 16,32,64GB;

Fotocamera principale caratterizzata da un sensore pari a 8 megapixel per scatti di eccellente qualità;

Fotocamera frontale dotata di un sensore da 5 megapixel progettata per selfie e video-chat.

Senza dubbio il tanto atteso Tab 3 8 Plus di Lenovo promette bene, resta da vedere se nel folto mercato delle tavolette digitali riuscirà a farsi strada. Nessun dettaglio è emerso per quanto riguarda il costo e la data di presentazione e commercializzazione del tablet. Appena avremo notizie in merito le riporteremo. Restate sintonizzati con noi.