C’è un dinosauro alla reception. Pazzia? No, è il primo hotel gestito da robot

Estate, tempo di vacanze, molti di voi staranno pianificando qualche viaggio, in Italia o all’estero. Uscire dalla routine è sempre una bella cosa, soprattutto dopo un anno di duro lavoro, ma immaginate che ad accogliervi alla reception ci sia un dinosauro. No, non stiamo scherzando, è questa l’accoglienza che tocca agli ospiti dell’Henn-Na Hotel, struttura ricettiva gestita da robot.

Provate a indovinare dove sorge questo albergo… Sì, è proprio in Giappone. Il Sol Levante non è nuovo a questo genere di proposte, basti pensare ad Androidol U, l’androide che vuole conquistare il mondo dello spettacolo. Ma cosa possiamo trovare all’Henn Na Hotel? Scopriamolo insieme.

Benvenuti in Giappone, questo è l’albergo dei robot

Un albergo da Robot, il nome è tutto un programma: Henn Na, che significa “strano”. Sorge nella circoscrizione di Nagasaki, questa struttura garantisce ai clienti la massima libertà perché non li obbliga a relazionarsi con personale umano. Pensano a tutto i robot.

Ma come si fa a richiedere un particolare servizio? Basta un tablet, con il quale l’utente comunica comodamente con la reception, sensori di temperatura regolano le impostazioni relative a luce e temperatura. E dite addio alla vecchia chiave, in camera si entra tramite un sistema di riconoscimento facciale.

Il primo Henn Na Hotel ha aperto i battenti nel luglio del 2015 accanto al parco a tema olandese Huis Ten Bosch a Sasebo, Prefettura di Nagasaki, adesso il progetto si sta espandendo ed è stato aperto un alberto nella prefettura di Chiba, accanto al Disney Resort di Urayasu. Un’idea vincente, a quanto pare.



Un’idea entrata nel Guinnes dei Primati lo scorso novembre: “il primo albergo con personale robot del mondo”. I robot della reception sono poliglotti, parlano coreano, cinese, giapponese ed inglese, stessa abilità hanno le macchine che portano i bagagli nelle camere de clienti.

