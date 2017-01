CES 2017: ecco Nvidia Shield TV, prezzi e caratteristiche

Nvidia non è più solo limitata all’ambito gaming da PC, ora vuole conquistarsi un’importante fetta anche nel salotto di casa. Durante il primo giorno di CES 2017, infatti, il colosso delle schede grafiche ha presentato il suo nuovo set-top-box Nvidia Shield TV.

Nvidia conquista il salotto con Shield TV

Si tratta di un nuovo dispositivo da salotto che funziona in sinergia con l’assistente virtuale Google Assistant per offrire anche un servizio da smart home. Con Shield TV si potranno vedere contenuti video ed effettuare ricerche online tramite i comandi vocali grazie appunto a Google Assistant. Ovviamente c’è sempre la possibilità di giocare ai videogiochi tramite lo streaming da PC o su cloud.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il set-top-box di Nvidia nasconde sotto alla scocca un processore NVIDIA Tegra X1 con 3GB di RAM e 16 GB espandibile con hard disk esterno USB e una seconda versione con 500 GB di storage interno. Il piccolo device da salotto è un prodotto lungimirante in quanto offre già il supporto ai contenuti 4K con 60 frame per secondo di velocità. Supporto al WiFi e al Bluetooth 4.1. Per i più tradizionalisti non manca neppure un ingresso ethernet gigabit. Il sistema operativo è il versatile Android 7.0 Nougat in una versione personalizzata da Nvidia.

“NVIDIA SHIELD – si legge sulla nota del prodotto dal sito ufficiale Nvidia.it – è eccezionale anche per lo streaming. Video più veloci e fluidi in 4K HDR. Tantissime app e intrattenimento. Giochi basati su tecnologia NVIDIA su cloud o dal PC. Controlla ogni esperienza soltanto con l’utilizzo della tua voce, anche a casa tua. Tutto ciò che hai sempre desiderato è racchiuso in un unico dispositivo di gioco con una velocità 3 volte superiore rispetto a quelli presenti sul mercato”.

Il prodotto è già pre ordinabile al prezzo di 229 euro nella versione da 16 GB di storage interno, e 329 euro nella versione da 500GB. All’interno della confezione si può trovare:

– Nvidia Shield

– Shield Remote (telecomando)

– Shield Controller (per i giochi)

– Un alimentatore

Shield Remote può essere acquistato separatamente al prezzo di 59.99 euro, Shield Controller costa invece 69.99 euro. È anche disponibile un piedistallo verticale ufficiale (Shield Pro Stand) per posizionare il set-top-box al prezzo di 34.99 euro.

Queste le specifiche complete del device:

Processore: Processore: NVIDIA® Tegra® X1 con GPU 256-core e RAM da 3 GB

Caratteristiche video: Pronto per 4K HDR, Riproduzione fino a 4K HDR a 60 FPS (H.265/HEVC), Riproduzione fino a 60 FPS (VP8, VP9, H.264, MPEG1/2), Riproduzione fino a 1080p a 60 FPS (H.263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1), Formato/Supporto container: Xvid/DivX/ASF/AVI/MKV/MOV/M2TS/MPEG-TS/MP4/WEB-M

Audio: Suono Dolby Atmos e DTS-X surround pass through tramite HDMI, Riproduzione audio ad alta risoluzione fino a 24-bit/192 kHz su HDMI e USB, Upsampling audio ad alta risoluzione fino a 24-bit/192 kHz tramite USB, Supporto audio: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-Lossless, DD+/DTS (pass-through), Dolby Atmos e Dolby TrueHD (pass-through), DTS-X e DTS-HD (pass-through)

Spazio di archiviazione: 16 GB (Nota: porzione dell’archiviazione occupata dal software di sistema). Espandibile con drive USB 3.0 (consigliato SanDisk Ultra Fit Flash Drive o più veloce)

Wireless: Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO 2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 4.1/BLE, Supporto Captive Portal

Interfacce: Gigabit Ethernet, HDMI 2.0b con HDCP 2.2 e supporto CEC, Due USB 3.0 (tipo A)

Peso e dimensioni: Peso: 250 g, Altezza: 98 mm, Larghezza: 159 mm, Profondità: 25 mm

Sistema operativo: Android 7.0 (Nougat) powered by Android TV™ e Google Cast™ (Chromecast built-in)

Aggiornamenti software: Aggiornamenti del software SHIELD direttamente da NVIDIA

Alimentazione: Alimentatore da 40 W (consumo tipico 5-10 W)

Caratteristiche del gioco: Servizio di streaming di gioco NVIDIA GeForce NOW™, NVIDIA GameStream™, NVIDIA Share

SHIELD Controller: Mic per ricerca vocale, Supporto vocale con viva voce, Presa per auricolare per l’ascolto privato, Doppio feedback a vibrazione, IR blaster per volume TV e controllo alimentazione, Autonomia batteria per oltre 50 ore di gioco

SHIELD Remote: Mic per ricerca vocale, IR blaster per volume TV e controllo alimentazione

App incluse: Giochi NVIDIA, Netflix, Amazon Video, YouTube,Google Play Store, Google Play Movies & TV, Google Play Music, PLEX, Photos and Videos

