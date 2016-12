CES 2017, LG lancia due auricolari bluetooth dal design audace

LG è uno dei marchi più attivi nelle ultime settimane e punta a iniziare il 2017 con prodotti in grado di lasciare il segno. Azienda da sempre molto attenta all’aspetto estetico, i prossimi dispositivi di questo brand si confermano su questo trend. Vi abbiamo parlato dello speaker bluetooth fluttuante che sarà presentato ufficialmente a inizio anno, oggi vi parliamo di un altro dispositivo.

Restiamo in tema audio, ma stavolta il prodotto è più piccolo. Si tratta di due auricolari bluetooth, ma fate attenzione prima di considerare la notizia poco interessante. Sono infatti due dispositivi che si distinguono dalla massa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

LG, due auricolari bluetooth al CES 2017

Doppia mossa per imporsi nel settore audio, forti novità per quanto riguarda non solo le tecnologie utilizzate ma anche l’estetica, che come abbiamo detto è un punto di forza di questa azienda.

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas si annuncia ricco di novità, due di queste saranno LG Tone Free ed LG Tone Studio, due auricolari bluetooth piuttosto particolari, soprattutto il secondo. Questo dispositivo infatti non è da considerare propriamente come auricolare, ma come una sorta di autoparlante da indossare come fosse una sorta di collare.

LG Tone Free è un’altra interessante rielaborazione sul tema, in questo caso però gli auricolari bluetooth sono tenuti insieme da un accessorio indossabile, che viene utilizzato anche per la ricarica e la gestione delle notifiche telefoniche. Non ci sono ancora indicazioni in merito ai prezzi dei due dispositivi.